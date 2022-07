El bloque de Concejales del Frente de Todos presentó un pedido de informes ante lo que consideran, la “oscura contratación” de un ex funcionario del Gobierno Nacional, durante la Presidencia de Mauricio Macri, quien además se desempeñó en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, y actualmente en Campana , como responsable de un “Programa de Políticas de Transparencia Institucional”.

Se trata de Leonardo Fabián Szuchet, quien hasta el 2019 ocupó el cargo de Jefe de Gabinete del Secretario de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Su contratación para el desarrollo del mencionado programa, es todo un misterio. Una escueta publicación en el Boletín Oficial del Municipio, con fecha de 23 de Marzo de 2022, señala que a través del Decreto Nº 161/22, se adjudica el concurso de Precios N° 01/2022, para el Programa de Políticas de Transparencia Institucional, al Sr. Leonardo Fabian Szuchet.

“Resulta llamativa y preocupante toda esta situación. Le pagamos a una persona que no conocemos, ni jamás vimos en el Municipio, para garantizar políticas de transparencia. Toda la situación es sumamente oscura, ya que se nos niega toda información al respecto” aseguró la Concejal del bloque opositor, Paola Garello, quien aseguró que el pedido de informes presentado ante el Concejo deliberante, lleva un mes sin respuestas.

“En el mencionado programa, que supuestamente lleva adelante Szuchet, no se explicitan objetivos, características ni metas. Es decir, no sabemos ni cuanto cobra, ni cual es la tarea que desempeña” añadió.

Por último, Garello recordó que una situación similar fue denunciada en 2021, con la contratación de un ex espía de la SIDE, Carlos Alberto Lorenzati, quien en un corto periodo de tiempo habría cobrado más de dos millones de pesos del Municipio por “recopilar, procesar y actualizar datos relacionados con la producción y el empleo en la Ciudad”.

“Parece que la impunidad con la que se manejan, les permite hacer cualquier cosa. Abella no puede hacerse el desentendido ante este tipo de situaciones, porque es una burla para los vecinos. Primero, contratar a un ex espía para investigar no sabemos qué, y luego, hacer lo mismo de manera poco transparente, para un presunto programa de transparencia que nadie conoce. Es dinero de todos los campanenses, y merecemos saber cómo se gasta y quien lo recibe”, sentenció la edil.