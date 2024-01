Paola Garello: “Pediremos la derogación de la tasa vial por la que pagamos el combustible más caro”

La Concejal del PJ-Unión por la Patria se refirió al proyecto que sería tratado en Sesión Extraordinaria. “Desde hace años, están estafando a los ciudadanos con un cobro inconstitucional. En el contexto actual y con los aumentos sufridos, es imperante tomar medidas que alivien el bolsillo de las y los vecinos” aseguró.

La Concejal del bloque PJ-Unión por la Patria, Paola Garello, aseguró que el proyecto de derogación de la Tasa de Mantenimiento Vial y Señalización Municipal “hará que los campanenses paguemos menos por el combustible, luego de 8 años donde el Municipio se aferró a una medida inconstitucional para recaudar y meterle la mano en el bolsillo a nuestros vecinos y vecinas”.

Días pasados, los integrantes del bloque peronista confirmaron la elevación del pedido de sesiones extraordinarias tras alcanzar el quórum necesario, y donde uno de los proyectos centrales será la solicitud de derogación del Capítulo XXVI de la Ordenanza 7445, y de la Ordenanza Impositiva 7446.

“Pediremos la derogación de la tasa vial por la que pagamos el combustible más caro en nuestra Ciudad, donde paradójicamente, una de las principales actividades industriales es la refinación del petróleo. Es decir, lejos de tener un beneficio por convivir con dicha actividad industrial, el Municipio nos castiga con un sobreprecio que persigue únicamente un fin recaudatorio, inconstitucional, y que viene afectando la economía de nuestros vecinos y vecinas” aseguró la edil.

Garello detalló, además, que “más allá de haberlo solicitado cada año (la derogación de la tasa vial), estamos ante un escenario y un contexto actual muy particular y que le brinda al pedido mayor importancia: la desregulación de la economía y la dolarización de los precios de los combustibles, que aumentaron el pasado 3 de enero el 27%, registrándose en los últimos dos meses una suba del 76%, producto de estas políticas impulsadas por Javier Milei. El Intendente Abella no puede desentenderse de esta situación, y debe retirar esa tasa y buscar otros métodos de recaudación si así lo necesita, como por ejemplo dejar de eximir del pago de tasas a grandes empresas que realmente no lo necesitan”, finalizó.