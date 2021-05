Manifestación pacífica de puesteros de Feria ruta 6 en representación de los mas de 500 trabajadores que los fines de semana atienden dichos puestos. "Queremos trabajar!!" es el mensaje. La disposición del lugar tiene corrientes de aire y cumple los protocolos.

#Dato VIDEO 🎥 feriantes indignados por la respuesta negativa, no les permiten abrir sus puestos, cortaron en #ElArcoDeCampana, la entrada de la ciudad. "Nos quitan la dignidad, no nos dejan trabajar." "Queremos trabajar, no pedimos subsidios" son algunas de sus declaraciones. pic.twitter.com/fmpKvdW9M7

— Daniel Trila (@dantrila) May 14, 2021