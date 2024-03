“Me involucre en política para ayudar a mis vecinos y no para responder agravios”

El concejal de Unión por la Patria se refirió a los dichos del Intendente Abella sobre su persona, durante el discurso de apertura de sesiones del HCD. El periodista explicó, además: “Cuando un funcionario recibe una crítica o lee una noticia que no le gusta, debe asumir su responsabilidad y resolverlo. No tiene sentido que el Intendente se ocupe de mi con tantas cosas que hacer por la Ciudad. Espero que Abella lo entienda”.

Un condimento especial tuvo el discurso del Intendente Sebastián Abella durante la apertura de sesiones ordinarias del HCD. Sobre el final, apuntó contra el Concejal de Unión por la Patria PJ, Mariano Ruiz, a quien cuestionó por su pasado como periodista e ironizó respecto a su actualidad como representante en el legislativo.

Sin embargo, y consultado tras los hechos, el edil prefirió mesurar su respuesta. “Le agradezco su bienvenida a la política. Quienes me conocen saben que no ha sido una decisión sencilla, porque llevo casi treinta años trabajando en los medios y los escenarios. Pero voy a continuar con los mismos valores de siempre. No le mentí a mis lectores, tampoco lo haré con mis vecinos como Concejal. Lamento la forma, la ironía, y los cuestionamientos a mi trabajo como periodista. Porque hacerlo de la manera en la que lo hizo, representa un condicionante para los demás comunicadores, como también lo han sido las pintadas organizadas en contra del medio que dirigía”.

El Concejal Ruiz agregó: “Creo que más que una respuesta, puedo compartir una opinión respecto a lo sucedido. No vine a la política a chicanear. Me involucre para ayudar a mis vecinos y no para responder agravios. Alguna vez, cuando Abella era un simple comerciante y comenzaba a participar en política como candidato, también cuestionó estas formas irrespetuosas de referirse al otro. Y ahora, también utiliza estos métodos, no entiendo con qué finalidad. Hay que estar tranquilo y concentrarse en el trabajo que tiene cada uno. En mi caso, como Concejal, escuchar y representar las necesidades de la Comunidad con proyectos y diálogo desde el Concejo”.

Sin embargo, el edil se mostró preocupado por las presiones y restricciones que parte de la prensa local padece. “Hay periodistas que trabajan condicionados, ya sea por la pauta municipal, o por otro tipo de restricciones a la libertad de expresión. Y es triste porque tanto periodistas como políticos, no dejan de ser vecinos de una misma Ciudad. El Intendente me acusa de haber escrito títulos partidarios durante 7 años. Debiera haber leído las notas completas, y reflexionar sobre la realidad existente en cada una de ellas, y en todo caso debatirlas. Durante el acto de apertura de sesiones, solo él tenía micrófono y yo no podía responder ni dar mi versión de la cuestión. Es un símbolo de lo que quiere: que solo sea su voz la que trascienda, y eso no es Democrático. Cuando un funcionario recibe una crítica o lee una noticia que no le gusta, debe asumir su responsabilidad y resolverlo. No tiene sentido que el Intendente se ocupe de mí con tantas cosas que hacer por la Ciudad. Espero que Abella lo entienda”.