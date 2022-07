En medio de la crisis por la falta de gas en escuelas y jardines de la Ciudad, y la suspensión de clases en dichas instituciones educativas, desde el Frente de Todos pidieron al Gobierno local asumir la responsabilidad y brindar una respuesta urgente: “Los hermanos Abella deben explicarles a los vecinos por qué no utilizaron ese dinero en mejorar las escuelas en tiempo y forma”.

Ante las múltiples denuncias y reclamos por la suspensión de clases en escuelas y jardines locales, debido a la falta de gas en los establecimientos, Concejales del Frente de Todos volvieron a denunciar la subejecución de recursos destinados a la educación (es decir, la no utilización). “Muchos vecinos pueden mostrarse sorprendidos, pero hemos denunciado esta situación durante la última rendición de cuentas del Municipio, la cual sólo aprobó el oficialismo, y que dejó en evidencia que en Campana no se utilizaron $282.642.939,05., de los recursos asignados a la educación” expresó la Concejal del Frente de Todos, Paola Garello.

Su par, Leonardo Midón, fue contundente al sostener que “los hermanos Abella deben explicarles a los vecinos por qué no utilizaron ese dinero en mejorar las escuelas en tiempo y forma. Por ahora, solo escuchamos excusas. Primero, que las escuelas dependen de la Provincia; luego, se contradicen diciendo que la culpa es de la empresa de gas. Lo cierto, es que, del año pasado, el Municipio no gastó 25 millones del Fondo Educativo Municipal (Afectado); más de 60 millones del Fondo de Educación Municipal; más de 120 millones del Fondo Educativo Provincial; quedaron más de 75 millones sin utilizar del Sistema Alimentario Escolar; y unos 30 millones del Fondo Municipal para la reactivación cultural y turismo. Incluso, ingresaron entre enero y abril, 67 millones del fondo educativo. ¿Adonde están? Claramente, en los edificios escolares, no”.

En este sentido, la Consejera Escolar Gisella Maidana, anticipó que “el Gobernador, lejos de echar culpas, está poniendo los recursos de la provincia para el mejoramiento de las escuelas, y anunció un nuevo giro de partidas presupuestarias para los distritos con las problemáticas más urgentes, entre ellos Campana, que recibirá $1.800.000 para resolver esta situación. Sin embargo, quienes tienen que dar respuestas son los hermanos Abella, destinando los fondos adonde corresponde, porque desde hace 6 años que están gobernando la ciudad, y no han dicho nada durante el Gobierno de María Eugenia Vidal”.

Maidana consideró que “tantos años de falta de mantenimiento en la infraestructura escolar tiene sus consecuencias. La falta de previsión en las obras durante esta gestión municipal, demuestran que la educación no está en la agenda de prioridades del intendente. Si no, no puede entenderse la falta de respuestas inmediatas.

Por último, puso en relieve el Plan Escuelas a la Obra, la creación de cargos de equipos de orientación, cargos de equipos de conducción, y docentes acompañantes de trayectorias, remarcando que el Consejo Escolar recibió de provincia, partidas para mobiliario, refacciones de gas, artefactos e instalaciones eléctricas, pintura, utensilios de cocina y elementos deportivos., mientras que a través de SitraRed, se envían fondos a las escuelas para arreglos menores. “Debe ser un pedido de toda la comunidad, que la plata de las escuelas vaya a las escuelas, y no a otra parte” concluyeron.