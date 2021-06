El médico y máximo referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, dijo que es “inadmisible” que luego de 9 días de restricciones más estrictas, en Campana los contagios de COVID-19 se incrementaran. “El Intendente no sabe, no puede o no quiere hacerse cargo de la responsabilidad que implica cuidar la salud. Debe estar a la cabeza de las gestiones preventivas, y su rol no aparece”, sostuvo.

Luego de conocerse el informe del Comité de Crisis COVID-19 Campana, el cual evidenció un incremento en la cantidad de contagios durante la semana de confinamiento estricto, el médico y principal referente del PJ-frente de Todos, Rubén Romano, calificó de “inadmisible” la situación.

“Realmente es decepcionante. Mientras el total de casos en toda la Provincia bajó 8,6% esta semana respecto de la anterior, en el AMBA la caída fue de 12,1%, y en el Interior del 0,6%, Campana evidenció un crecimiento de los contagios de un 0.7%. Esto refleja que verdaderamente quienes tienen responsabilidades públicas no están tomando en serio la situación” aseguró Romano.

El profesional destacó la tarea del personal de salud, aunque señaló que “está muy cansado. Hay colegas que han renunciado porque no son reconocidos de ninguna forma, y para colmo, se los expone a una situación extrema cuando se minimiza la situación, no se controla como corresponde, ni se estimulan los cuidados básicos para evitar contagios. Vemos una gestión ausente, que no toma medidas ni acompaña las nacionales y provinciales, ya sea en materia sanitaria como económica o educativa, complicando la administración de la pandemia”.

Por último, Rubén Romano afirmó que “el incremento de casos, además de verse reflejado en todos los indicadores, también se hace evidente en la ocupación de camas. El sistema de salud privado está al 100% de su disponibilidad, mientras que el Hospital prácticamente no quedan camas. No se entiende si el Intendente no sabe, no puede o no quiere hacerse cargo de la responsabilidad que implica cuidar la salud. Debe estar a la cabeza de las gestiones preventivas, y su rol no aparece. Es necesario que surja, y que el Municipio realice acciones que colaboren con la necesidad de salir adelante”, concluyó.