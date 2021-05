El Bloque Pj-Frente de Todos volvió a referirse al caso Lorenzati. El Concejal Marco Colella, fue contundente al calificar las explicaciones del Intendente sobre la contratación del ex espía de la Side, cuestionado por su participación en la última Dictadura. “Es tomar por tontos a los ciudadanos plantear que no se dieron cuenta a quien estaban contratando”.

Marco Colella, Concejal del PJ-Frente de Todos que participó de la denuncia por la contratación por parte del Municipio del ex agente de la Side Carlos Lorenzati, señalado además por su participación en el batallón 601 en época del proceso militar, y denunciado como presunto secuestrador de Susana Dieguez, cruzó al Intendente Municipal, Sebastián Abella, luego de minimizar la situación al señalar que “una de las Secretarías contrató a una persona para que le haga un trabajo de asesoramiento y la oposición encontró que trabajó en la SIDE".

"Abella no puede hacerse el distraído cuando él mismo firmó el nombramiento de Lorenzati. Si el Intendente lo nombró funcionario a pedido del macrismo nacional, es más fácil que se sincere antes que seguir sosteniendo este escándalo institucional. Es tomar por tontos a los ciudadanos plantear que no se dieron cuenta a quien estaban contratando" expresó Colella y agregó: "más grave sería aún, que los resortes del macrismo nacional hayan penetrado tanto el gobierno local, a través de todos los funcionarios importados que tienen terminales políticas distintas al Intendente. La única persona elegida por el pueblo de Campana para gobernar es Sebastián Abella. Por eso es igual de preocupante que mienta para proteger al macrismo, como que diga la verdad al asegurar que no sabe quiénes son los funcionarios de su gabinete, y qué tarea realizan para Campana".

Por su parte, la Presidenta del Bloque, Sol Calle, también respondió a la consulta de varios medios nacionales e incluso fue entrevistada por el reconocido periodista Chiche Gelblung sobre este asunto, expresó: "no quisiéramos que se vuelva a instalar el interrogante sobre quién gobierna Campana. Somos defensores de la elección democrática que lo puso al frente de los destinos de la Ciudad, pero necesitamos que sea el Intendente quien ejerza el gobierno y tome las decisiones, en todos los aspectos".