Intendente Abella, de Campana: “yo me voy a poner siempre del lado del vecino”

Así lo aseguró el intendente al referirse sobre el conflicto entre Agrotécnica Fueguina y el gremio. Además, resaltó “el excelente trabajo” de municipales y cooperativistas para afrontar la emergencia. Este lunes, el Municipio solicitó la inmediata intervención del Ministerio de Trabajo.

El intendente Sebastián Abella volvió a manifestarse sobre el conflicto entre la empresa Agrotécnica Fueguina y sus trabajadores que mantiene paralizado el servicio de recolección de residuos en la ciudad. “Yo me voy a poner siempre del lado del vecino”, aseguró.

“Hacemos un esfuerzo grandísimo para mantener el servicio privado y la devolución que tenemos hoy es un conflicto que perjudica a toda la comunidad. Siento que no respetan ni valoran el esfuerzo que hace el contribuyente”, agregó.

Durante la conferencia de prensa también destacó que gracias a las inversiones realizadas por el Municipio en equipamiento y al “excelente trabajo” de municipales y cooperativistas “hemos podido dar una gran respuesta” a la situación a pesar de “no contar con las herramientas adecuadas” para el servicio de recolección.

“El viernes, en tan solo cuatro horas, se juntaron 140 toneladas de residuos. Es una muy buena medida para saber qué capacidad tenemos. Si en el corto plazo no vemos una solución del conflicto, vamos a tomar medidas drásticas. Ya nos hemos dado cuenta que no es un trabajo que no podamos hacer desde el Municipio”, explicó.

El jefe comunal también remarcó que “la Municipalidad hace un grandísimo esfuerzo” para contar con recolección privada. “Si tuviésemos que actualizar la Tasa de Servicios Generales para pagarle a la empresa que sea por el servicio, deberíamos aumentarla en un 1000%”, explicó.

“Nosotros estamos para que los campanenses tengan un servicio como corresponde. Si algún interés particular, empresarial o gremial se opone a eso, somos más de 100 mil vecinos que vamos a estar defendiendo a la ciudad”, concluyó Abella.

AL MINISTERIO DE TRABAJO

Este lunes por la mañana, la Municipalidad de Campana se presentó ante el Ministerio de Trabajo solicitando “su inmediata intervención” para que convoque a las partes a una audiencia “con el propósito de lograr poner fin al conflicto”.

“El Municipio se presentó como usuario del servicio y comunidad damnificada para que los junte en el ámbito laboral y los inste a través del diálogo a llegar a una solución y que se nos aclare cuál es el conflicto de fondo que no nos ha sido notificado fehacientemente”, explicó el jefe de Gabinete, Abel Sánchez Negrette.