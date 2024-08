Escándalo con el Buzón Vida: el Municipio de Campana presentó denuncias con 7 meses de retraso

Durante el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, en el mes de Marzo, el Intendente Sebastián Abella cruzó duramente a la Justicia local, pidiéndole que “se ponga a trabajar en serio” ante la falta de respuestas a las “más de 400 denuncias presentadas, con datos”, a través del Buzón Vida Municipal, una iniciativa encargada de canalizar las denuncias anónimas de los vecinos.

Oportunamente, el bloque de Concejales de Unión por la Patria PJ, elevó un pedido de informes al departamento Ejecutivo sobre esta situación, y pidió la comparecencia del secretario de seguridad, Abel Milano. Pero ambas iniciativas fueron archivadas. Ante la situación evidenciada por el Jefe Comunal, los concejales presentaron un oficio ante la Justicia, el cual fue respondido eventualmente. “La respuesta de la Justicia fue contundente, y desmintió los dichos de Abella, poniendo bajo la lupa el accionar del Municipio y de sus funcionarios, respecto al tratamiento de la problemática de la inseguridad, y puntualmente de la venta de droga en la Ciudad” afirmaron desde la oposición.

En este sentido, el informe judicial desconoce la presentación de la cantidad de denuncias que asegurara el Intendente (400). Da cuenta, únicamente, del inicio de 35 procesos penales en 2023, y de otros 32 en 2024, a través del Buzón Vida.

Sin embargo, la Fiscalía General resalta las demoras en la concreción de las mismas, debido a que son presentadas una vez por año, "advirtiendo una importante dilación en la realización de dichas denuncias y la remisión al Ministerio Público Fiscal” explicaron.

En el informe, además, dan cuenta de uno de los casos que Abella había hecho referencia en el inicio de sesiones, en el que el denunciante puntualizó la fecha de radicación de la denuncia (en Agosto de 2023), mientras que el Municipio efectivizó la misma ante la Justicia casi siete meses después, es decir, en Marzo de 2024. Paradójicamente, el sospechoso denunciado ya había sido detenido por la Policía cuatro días antes del ingreso de la denuncia en cuestión.

“Lamentablemente, el Intendente hizo marketing con las denuncias de los vecinos, presentó denuncias tardías, dejando a los delincuentes continuar con la venta de droga libremente en la Ciudad. Ante un tema tan sensible, no se puede utilizar recursos y herramientas del Municipio en otra cosa que no sea la protección de quienes denuncian, y de su entorno. Por tal motivo, hemos solicitado nuevamente la presencia del Secretario de Seguridad, Abel Milano, ante el deliberativo para que aclare esta preocupante situación para toda la ciudadanía” finalizó el Presidente del bloque peronista, Alejo Sarna.