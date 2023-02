El Concejal del Frente de Todos, Joel Vallomy, se refirió a los múltiples hechos delictivos sufridos por distintas instituciones de la Ciudad. “Es preocupante que no haya reacción por parte del Intendente, al no ejecutar nuevas estrategias de seguridad ante el fracaso de las actuales. Prefiere no hablar del tema y ocultar lo que ocurre, cuando lo que está en juego es la vida de la gente” expresó el edil.

En un comienzo de año absolutamente negro en cuanto a los altísimos niveles de delincuencia que vive la ciudad, en las últimas semanas se ha reflejado un aumento muy marcado de ataques y robos a entidades públicas. En ese marco, desde el Frente de Todos, el concejal Joel Vallomy, expresaba: “Es indignante que roben a escuelas y centros de salud bajo las cámaras del CIMoPU. En la esquina de la escuela secundaria 9 de Dallera, existe un domo que capta tanto hacia Chacabuco como sentido a la calle Saavedra. Si los delincuentes ingresaron o salieron, ya sea por el sector de la escuela 27 o por el frente de la Secundaria, claramente debería haberse visualizado desde el centro de monitoreo".

Sobre el robo de principios de mes el CIC de Barrio San Cayetano el concejal refirió que "El Centro Integrador de San Cayetano fue también víctima de un robo vergonzoso, allí el domo esta literalmente sobre la estructura misma y cuesta creer que la cámara no haya captado nada, por lo que solo se puede suponer que o bien la cámara no funcionaba, lo cual es gravísimo porque es una ubicación estratégica o que directamente, como sospechamos no tengamos una cantidad adecuada de operadores de monitoreo".

Vallomy continuó: "La sociedad de fomento de Barrio del Pino, la escuela de Albizola, el centro de salud de Las Acacias, la secundaria de Dallera, todo en un fin de semana. El CIC de San Cayetano, algunos días atrás, entre otros hechos; todos ataques y robos a la infraestructura pública" agregó el edil justicialista, quien sostuvo que "el partido de Campana parece el lejano Oeste, con la salvedad que allí nadie pagaba los impuestos municipales en parte para solventar un sistema de prevención del delito, que claramente no está funcionando".

A modo de cierre, el comunero reflexionó: "esto pone en relieve la necesidad de que intendente conteste los pedidos de informes realizados sobre la cantidad de personal que realiza el monitoreo. Claramente, por el estado de la seguridad en la ciudad, cámaras tenemos muchas, son visibles. El asunto es, ¿están de adorno? ¿cuántas se controlan? ¿cuántas cámaras ve cada operador? Es preocupante que no haya reacción por parte del Intendente, al no ejecutar nuevas estrategias de seguridad ante el fracaso de las actuales. Prefiere no hablar del tema y ocultar lo que ocurre, cuando lo que está en juego es la vida de la gente, es momento que Abella despierte", sentenció.