Tras el reclamo del Intendente por no asistir a la reinauguración del Sanatorio Vandor, los principales referentes del Frente de Todos detallaron que el Municipio estuvo representado por la Secretaria de Salud, prima del Jefe Comunal. “Es un reclamo caprichoso. Cuando inaugura obras provinciales sin invitar a nadie, no hay cuestionamientos” sentenciaron.

Luego del reclamo del Intendente por no haber sido “invitado” a la reinauguración del Sanatorio Vandor de la UOM, los principales referentes del Frente de Todos aseguraron que “lamentablenente, es algo común el destrato y ninguneo por parte de Abella hacía quienes no son parte de su espacio político. Reiteradamente hemos trazado líneas y buscamos articular acciones, pero no hemos tenido respuesta. Sería ideal que el Municipio participara de cada uno de nuestros proyectos, no necesita invitación, solo buena voluntad” expresó el ex candidato a intendente y concejal, Rubén Romano.

Por su parte, la presidenta del bloque de concejales, Sol Calle, manifestó que “el municipio estuvo representado por la Secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, quien es prima del Intendente y destacó está obra como un beneficio para los vecinos y vecinas. Es evidente que Abella no quiere ni le interesa participar de proyectos que no lo representan”.

Por último, el Director de Cancillería, Alejo Sarna, sostuvo que “se trató de un evento organizado por una entidad gremial, en el marco de los festejos por su día. El Intendente debe rever la forma en la que se relaciona políticamente con los distintos actores y en especial, con los representantes de los trabajadores. Salir por los medios a justificar su ausencia es un reclamo caprichoso. Cuando inaugura obras provinciales sin invitar a nadie, no hay cuestionamientos” sentenció.