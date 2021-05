El concejal del PJ-Frente de Todos, Marco Colella, aseguró que no se ejecutó la cantidad de dinero recaudada a través de la Tasa de Prevención Ciudadana. “Es lamentable que Abella haya preferido hacer que cierren sus cuentas, sin invertir en algo tan importante como la seguridad de todos”, enfatizó.

Tras la rendición de cuentas tratada durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, el concejal del PJ-Frente de Todos, Marco Colella, se refirió a los 25 millones de pesos recaudados a través de la Tasa de Prevención Ciudadana que no fueron utilizados por el Municipio.

“En pleno pico de inseguridad, el Intendente Abella no utilizó ese dinero para cuidar y proteger a los vecinos. No se colocaron nuevas cámaras, no se realizaron gestiones de ninguna índole en materia de seguridad, es decir, no hubo ningún tipo de inversión del dinero que los mismos contribuyentes han aportado”, dijo el edil.

Además, aseguró que “es lamentable que Abella haya administrado ese dinero con el único fin de lograr que cierren las cuentas, le den los números y tapen otros saldos en rojo durante su gestión”.

“Los vecinos y las vecinas sufren a diario la delincuencia en la ciudad y el Municipio no hace nada para poder dar respuesta a una problemática tan sensible, aún contando con los recursos. Es una clara muestra de la ineficiente y fraudulenta administración de fondos tanto del propio Intendente, como de sus funcionarios”, cerró.