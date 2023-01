“Detrás de cada punto de inflación hay millones de argentinos que ven cómo su poder adquisitivo se reduce y cada día son más pobres”, cuestionó el intendente Abella.

Este jueves se conoció la inflación de diciembre que dio 5,1%, redondeando un 2022 con una cifra récord -desde 1991- de 94,8, y el máximo referente de Juntos a nivel local, el intendente Sebastián Abella, cuestionó al gobierno kirchnerista y destacó la gravedad de lo que implican esos datos.

“No son solo números, detrás de cada punto de inflación hay millones de argentinos que ven cómo su poder adquisitivo se reduce y cada día son más pobres. Estamos hablando de miles de familias que ahora son pobres y que en muchos casos solo pueden acceder a una comida diaria”, resaltó Abella.

“Lamentablemente, no sorprende a nadie que la inflación del 2022 haya sido récord, la más alta en 30 años. Es un tema de prioridades: tenemos un gobierno nacional que solo se ocupa de buscar impunidad para Cristina y de cuidar sus intereses en lugar de ocuparse de los problemas que les hacen la vida imposible a los argentinos. No se ocupan de la economía, no hay un plan, no se ocupan de la inseguridad, no se ocupan de los problemas que les quitan el sueño a los argentinos”, enfatizó.

Y concluyó: “Tenemos la gran oportunidad de empezar a cambiar esto este año eligiendo un presidente de Juntos, definiendo un plan económico que nos de un horizonte, y nos permita volver a tener un futuro como país”.