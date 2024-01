“El Municipio pone en riesgo a la población al minimizar o esconder los casos de Dengue”

El Concejal de Unión por la Patria, Leonardo Midón, reveló que “la Secretaría de Salud busca desentenderse de su responsabilidad ocultando información sensible para los ciudadanos. Así tapan los índices de mortalidad infantil, tergiversan los contagios de Encefalitis Equina, y ahora también miran para el otro lado cuando hay casos de dengue en la Ciudad, y la respuesta a ello es prácticamente nula” aseveró.

En una situación similar a otras denunciadas, el Concejal de Unión por la Patria PJ, Leonardo Midón, volvió a cargar contra la Secretaría de Salud Municipal tras la confirmación, por parte de la Provincia, de al menos tres casos de Dengue en nuestra Ciudad.

“Resulta increíble y trágico al mismo tiempo, enterarnos a través de los medios de contagios que debiera informar el Municipio. La semana pasada, fueron casos de Encefalitis Equina. Días atrás, salieron a la luz tres vecinos con Dengue. La gravedad de estas enfermedades, iguala la seriedad que implica ocultar información sensible para nuestra Comunidad” expresó quien tuvo a cargo la campaña de vacunación contra el Covid-19 durante toda la pandemia.

Midón, quien además impulsa un proyecto que propone la creación de una Mesa de Prevención y Abordaje Territorial de estos y otros arbovirus, pidió se aborde territorialmente la Ciudad para resguardar a los vecinos a través de campañas informativas, pero también de acciones concretas como la descacharrización y la fumigación preventiva.

“La Secretaría de Salud busca desentenderse de su responsabilidad ocultando información sensible para los ciudadanos. Así tapan los índices de mortalidad infantil, tergiversan los contagios de Encefalitis Equina, y ahora también miran para el otro lado cuando hay casos de dengue en la Ciudad, y la respuesta a ello es prácticamente nula. Luego que denunciáramos a través de los medios su inacción, recién hubo una respuesta mínima con alguna acción concreta. Pero no hay una campaña informativa acorde a la problemática, ni abordaje territorial efectivo, ni siquiera publicidad en los medios que advierta a los ciudadanos. La verdad es que no existe un plan concreto, y el Municipio pone en riesgo a la población al minimizar o esconder los casos de Dengue, en este caso” concluyó Midón.