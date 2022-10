Luego que se conociera que el asesino de María Alejandra Abbondanza está utilizando celular en su lugar de detención y realiza amenaza en su perfil en la red social Facebook, desde Juntos reclamaron la urgente derogación del protocolo que permite a los presos usar celulares.

“Es aberrante que un asesino brutal como este pueda usar libremente su celular y encima amenazar a otros. Es urgente que el kirchnerismo se ponga del lado de las víctimas y deje de proteger a asesinos, violadores y ladrones. Kicillof tiene que derogar el protocolo de uso de celulares ya”, reclamó Alejandro Barja, presidente del bloque de concejales de Juntos.

En la próxima sesión del HCD, Barja presentará un proyecto de resolución para que Kicillof dé marcha atrás con la medida en la Provincia.

“Hay dos proyectos actualmente en la legislatura que deben ser tratados de forma inmediata para derogar el uso de celulares. La pandemia ya pasó y hoy no deberían usarlos más. Además, nunca se cumplió realmente con el protocolo, hay muchos casos como este de Agustín Chiminelli qué no solo usan el celular para estar comunicado con su familia y abogado, sino que usan redes sociales, algo que el protocolo no permite”, destacó.

“El kirchnerismo siempre está del lado de los delincuentes y no del lado de las víctimas. Eso tiene que terminarse”, expresó categórico Barja.