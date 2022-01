La decisión fue tomada por el Ejecutivo ante la falta de avances en el marco de las negociaciones paritarias. El sindicato se había comprometido a interrumpir las medidas de fuerza, algo que finalmente no sucedió.

Ante la grave situación económica que atraviesa el país y entendiendo las necesidades de los trabajadores municipales, pero a su vez cuidando las arcas municipales, el intendente Sebastián Abella ordenó hoy otorgar por decreto un incremento salarial del 10 por ciento a todos los empleados.

Dicho primer incremento será a partir de enero y en concepto de “a cuenta de futuros aumentos” sobre el 2022.

Este jueves, representantes del Poder Ejecutivo municipal se reunieron con los representantes del sindicato a fin de avanzar en la paritaria municipal, en lo que fue la segunda reunión del año entre ambas partes.

El pasado 3 de enero, en el marco del primer encuentro del año, el Ejecutivo había realizado una propuesta de mejora salarial que debía ser evaluada por el sindicato, el cual en ese momento se comprometió a no realizar ninguna medida de fuerza mientas se mantuviera la negociación.

Dado que esto no ocurrió ya que, pese a la promesa, se continuaron realizando asambleas con quite de coloración en las distintas áreas – situación que impidió la correcta o total atención al público- el Departamento Ejecutivo comunicó su decisión de suspender todas las negociaciones salariales hasta tanto no se levanten las medidas de fuerza en su totalidad.

Y, ante esta situación, desde el Ejecutivo determinaron la mejora salarial y su intención de finalmente avanzar en las negociaciones, esperando que el sindicato municipal actúe de la misma manera y levante las medidas de fuerza que se vienen llevando a cabo.