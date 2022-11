“Sabemos que en un país con una inflación próxima al 100%, todo lo que podamos dar no alcanza, pero desde el Municipio estamos haciendo el mayor esfuerzo sin descuidar las cuentas públicas”, enfatizaron. En el caso de las escalas más bajas, la suba anual lograda es del 108,4%. Este incremento también alcanza a todo el personal médico y de salud.

El intendente Sebastián Abella anunció que todos los trabajadores municipales recibirán un nuevo aumento salarial y un bono de fin de año.

Según detallaron desde el Municipio, un 10% adicional se otorgará con el sueldo de noviembre (el cual se cobra el último día hábil de este mes), en tanto que con el de salario de diciembre se darán 4 puntos extra a los 6 que ya estaban previstos totalizando así un 10 % más para diciembre.

El bono de fin de año, por su parte, será de $40.000 y se cobrará junto con el medio aguinaldo.

“Sabemos que, en un país con altísimos niveles de inflación, todo lo que podamos dar no alcanza, pero desde el Municipio estamos haciendo el mayor esfuerzo sin descuidar las cuentas públicas y afectar a los contribuyentes. Seguimos trabajando para mejorar los sueldos de los trabajadores municipales en este contexto de la Argentina que es cada día más complejo”, enfatizaron.

En esta línea, destacaron que el caso de las escalas más bajas, la suba real acumulada en el periodo enero- diciembre 2022 es del 108,4%, lo cual es producto de la recomposición de los básicos de las categorías ingresantes, medida que decidió el intendente meses atrás.

AUMENTO PARA PERSONAL MÉDICO

Este incremento salarial y el bono anunciado por el Municipio alcanza también a todo el personal médico de la Secretaría de Salud, tanto del hospital San José como de los CAPS.

“Vamos a seguir trabajando para otorgarles otras mejoras. Sabemos que cumplen una función primordial dentro de la salud pública, pero por otro lado no somos ajenos a la grave situación económica que atraviesa el país. En una Argentina en la cual la inflación mensual no baja del 6% mensual no hay paritaria o porcentaje de mejora que alcance”, concluyeron desde el Ejecutivo.