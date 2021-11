El Ministerio de Obras Públicas de Nación lleva invertidos $260.915.935 en Campana, entre la Costanera, la ampliación de la Av. Rivadavia, y pavimento en B° Héroes de Malvinas. Junto al candidato Rubén Romano, y los principales referentes del Frente de Todos, destacaron que “las obras son por y para la gente, y debemos garantizar la continuidad del trabajo conjunto para lograr concretar nuevos proyectos”.

Con Edgardo Depetri, Sub Secretario de Ejecución de Obra Pública de la Nación, a la cabeza, y Rodrigo Estigarribia, Coordinador General del Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil, funcionarios de la Nación recorrieron las diferentes obras financiadas por el Estado Nacional que tienen lugar en nuestra Ciudad, acompañados por el candidato del Frente de Todos, Rubén Romano.

Junto a ellos, estuvieron la Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Sol Calle, el candidato a Concejal, Alejo Sarna, dirigentes y candidatos del Frente. Los primeros puntos de la recorrida fueron la calle y estacionamiento de la Nueva Costanera, y la ampliación de la Av. Rivadavia, obras en donde el Gobierno Nacional invirtió $140.203.046.

“En total, el Ministerio de Obras Públicas de Nación lleva invertido $260.915.935 en Campana contabilizando obras como la pavimentación del Barrio Malvinas, y el plan Argentina Hace – Enhosa” explicó Rubén Romano, quien remarcó que “las obras son por y para la gente, y debemos garantizar la continuidad del trabajo conjunto para lograr concretar nuevos proyectos”.

“Hemos desarrollado un plan de obras de infraestructura, sin discriminar a ningún municipio y apuntalando el crecimiento local y la mejora en la calidad de vida de los vecinos. Tenemos un fuerte nivel de inversión de obra pública, porque es la que genera además empleo. Junto a los concejales, también recogemos inquietudes y nos llevamos nuevos proyectos para desarrollar a futuro” expresó Depetri.

“Es fundamental tener un estado presente que piense en el bienestar de las y los campanenses, sin importar el color político del Intendente. Pero también es fundamental que sigamos trabajando para definir las prioridades para nuestra Ciudad. Hoy tenemos una Costanera mejorada, pero no podemos olvidarnos que hay vecinos que no tienen agua, cloacas, o servicios esenciales. Hay que Gobernar para todos, y nuestra tarea será la de seguir representando a quienes no tienen voz, o son invisibles para el Municipio” finalizó Romano.