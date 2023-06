El Director de Cancillería y referente del Frente de Todos, Alejo Sarna, visitó la Asociación Protectora de Animales (APAC) de Campana, donde además de entregar donaciones, presentó un proyecto para la construcción de un Hospital Veterinario municipal.

Acompañado por los Concejales Leo Midón, Julieta Ramírez, la Consejera Escolar Gisella Maidana y Lucía Di Fino, integrante de los equipos técnicos del FdT, durante la visita pudo constatar la difícil situación que enfrenta APAC debido a la falta de apoyo municipal.

“Recientemente, la asociación fue víctima de varios robos, en uno de ellos se ocasionaron importantes destrozos. A pesar del esfuerzo de los voluntarios y de aquellos que respaldan diariamente a APAC, la falta de apoyo gubernamental hace que la tarea sea extremadamente difícil” comentó Sarna.

El funcionario aseguró que “este tipo de situaciones deja en evidencia la necesidad de contar con un hospital veterinario en Campana. Actualmente, muchos de los recursos económicos de la asociación se destinan al pago de servicios veterinarios, lo que genera una constante dependencia de la colaboración de los vecinos y socios para solventar los gastos”.

En este sentido, el referente del Frente de Todos planteó la importancia de que el municipio asuma la responsabilidad vinculada a los derechos de los animales y establezca un hospital veterinario que brinde atención gratuita a aquellos que no cuenten con los recursos para acceder a servicios privados. “Este hospital no solo beneficiaría a APAC, sino también a otras asociaciones y rescatistas de la zona, que cuidan a animales en situación de vulnerabilidad, pero también a las y los vecinos que no puedan acceder al pago de un veterinario de forma privada”.

La visita a la Asociación Protectora de Animales representó un paso importante para concientizar sobre la necesidad de contar con un hospital veterinario en la ciudad. Además, los integrantes del Frente de Todos entregaron alimento y otras donaciones para colaborar con la institución.

“Debemos trabajar en conjunto con APAC y otras organizaciones para garantizar el bienestar de los animales y brindarles una atención adecuada y accesible para toda la comunidad. Debemos construir una sociedad que no excluya a los animales, asistiendo a los abandonados y fomentando la adopción responsable” cerró Alejo Sarna.