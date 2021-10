Días pasados, el intendente Sebastián Abella manifestó en los medios que, por la inflación reinante, adelantaría los aumentos del 3 % correspondientes a los meses de octubre y de noviembre a sus trabajadores municipales. Pero desde el Sindicato que los nuclea, salieron al cruce asegurando que “el intendente Abella lo hizo, y como siempre, mintiéndonos”.

Desde la Comisión Directiva gremial aclararon que Abella “lo adelantó al básico de enero, pero como a cuenta de futuros aumentos; no lo agregó al básico para que puedan cobrar los jubilados y aquellos trabajadores que tienen adicionales”.

Molestos con la situación, reclamaron: “Basta intendente Abella de mentirle a los trabajadores y a la comunidad que aporta con el pago de las tasas e impuestos a las arcas municipales que usted administra. Que pena nos da que sea tan mentiroso… Si su discurso fuese real, si su discurso no fuese a base de tantas mentiras, lo estaríamos felicitando. Igual lo hacemos, porque jamás hemos visto a una persona que sea tan mentirosa y que se crea lo que manifiesta ante los medios” consignaron en un comunicado.

Desde el gremio recrudecieron la crítica al señalar que “es tan mentiroso (Abella) que, si realmente pensara en sus empleados, sus paritarios se hubiesen reunido como dicen las actas, en el mes de septiembre, para revisar los aumentos con respecto a la inflación. Intendente Abella: usted debe ser el único intendente que incumple con el convenio que avaló en su momento, y firmó. Debe ser también el intendente que más daño le ha hecho al trabajador con sus caprichos, con su arrogancia, con sus mentiras, y que junto a sus funcionarios foráneos, han tratado de desacreditar al sindicato, realizando con algunos de estos señores operaciones cuasi mafiosas”.

“Basta Intendente Abella” continuaron. “Usted es un vecino más de esta ciudad, los trabajadores le temen por las represalias persecutoras que toma con aquellos que no lo obedecen o no piensan como usted (hay denuncias de lo expresado en el Ministerio de Trabajo). Basta Intendente Abella, una vez en su vida, piense en la gente que trabaja hoy circunstancialmente bajo sus órdenes, y no siga mintiéndoles ni a ellos, ni a los vecinos; recuerde que, algún día, cesará en su cargo, y queremos, y así debe ser, que camine tranquilamente por esta ciudad como lo han hecho y lo hacen quienes lo han precedido en su cargo”.

Por último, desde el Sindicato Municipal esgrimieron: “Señor Intendente. Sabe usted, como gran administrador que dice ser, que este año sus trabajadores perderán casi un 20 % con respecto a la inflación”.

FUENTE: Campana Noticias

(Imagen de archivo)