Continúan los operativos de descacharrización para prevenir el Dengue en Campana

La última semana, personal municipal recorrió el barrio Villanueva, en tanto que el próximo operativo será en Río Luján. Desde la Secretaría de Salud recordaron que para prevenir la enfermedad es clave eliminar todos los cacharros y recipientes donde pueda acumularse agua que sirva de criadero del mosquito Aedes aegypti.

Como parte de las medidas de prevención contra el Dengue, la última semana personal municipal recorrió Villanueva, donde llevó a cabo un importante operativo de descacharrización, tal como viene realizando en los distintos barrios de la ciudad.

Un camión de Espacio Público realiza estos recorridos ya que, como recordaron desde Secretaría de Salud, para prevenir la enfermedad es clave eliminar de los domicilios todos los recipientes y cacharros que contengan agua donde pueda criarse el mosquito vector de la enfermedad, el Aedes aegypti

El próximo operativo, en tanto, será en la zona de Río Luján.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior (tapando tanques, aljibes y/o cisternas) o evitar que acumulen agua, dando vuelta (baldes, palanganas, tambores), vaciando y cepillando frecuentemente (portamacetas, bebederos), o poniendo los mismos al resguardo bajo techo (botellas retornables). También es recomendable colocar tela mosquitera en las rejillas.

Para evitar la picadura del mosquito se recomienda utilizar repelente, usar ropa de manga larga y colores claros; colocar redes o tules sobre cunas y cochecitos; colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y usar repelentes ambientales como tabletas (interior) o espirales (exterior).

“La aplicación de insecticida mediante fumigación está indicada bajo las indicaciones metodológicas de la normativa nacional vigente, nunca usado como prevención. El insecticida sólo sirve para eliminar mosquitos adultos que están transmitiendo la enfermedad, no elimina formas inmaduras del mosquito: huevos, larvas y pupas; por lo que no es suficiente para controlar estas enfermedades si no se controlan y eliminan los criaderos de nuevos mosquitos”, enfatizaron desde Salud.

El Municipio declaró el brote epidemiológico de Dengue a principios de este mes, luego de reunir las condiciones impuestas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

SITUACIÓN EN LA CIUDAD

Actualmente, todos los casos positivos son pacientes que han transitado formas leves de la enfermedad y sin complicaciones

FALTA DE ENTREGA DE TEST RÁPIDOS

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires no se han entregado test rápidos, por lo tanto, la única forma de poder realizar diagnóstico de certeza es en los laboratorios de referencia de la región Sanitaria V, con el consecuente desborde de muestra y la demora que estos sitios plantean.