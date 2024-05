Concejales de Unión por la Patria PJ Campana solicitan la reparación de rampas para personas con discapacidad

Ante el mal estado de las rampas para personas con discapacidad, especialmente en el Hospital Municipal San José, la concejal del bloque Unión por la Patria PJ, Lucía Di Fino presentó un proyecto de ordenanza solicitando su inmediata reparación.

La edil recordó la vigencia de la Ley 24.314 que garantiza la accesibilidad a personas con movilidad reducida y determina la construcción de bajadas de cordón con superficie texturada junto a la señalización en color amarillo a fin de ofrecer un contraste para quienes posean disminución visual.

“El avanzado estado de deterioro de los rebajes de cordón dificulta el tránsito seguro de las personas con discapacidad. Si no se proceden a reparar de inmediato no solo se vulneran derechos sino también no se estará cumpliendo con la normativa vigente”, señaló Di Fino quien además instó al Municipio a “actuar de manera solidaria, pero sobre todo responsable”.