Cárceles bonaerenses sumaron guías de canes de seguridad tras un curso de capacitación intensivo

Agentes penitenciarios de cárceles o alcaidías bonaerenses de La Plata, Sierra Chica, Urdampilleta, Bárker, Florencio Varela, Campana y La Matanza se convirtieron en guías de canes de seguridad, tras culminar una capacitación que se extendió durante casi un mes.

En el marco de una ceremonia desarrollada en la Dirección de Cinotecnia del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en Lisandro Olmos, los egresados obtuvieron sus certificaciones al completar el “Curso Número XXII de Guía de Canes de Seguridad”.

El curso brindó conocimientos técnicos a los participantes, y se analizó las actitudes, destrezas y fortalezas en los perros para cumplir eficazmente con las tareas asegurativas dentro de las cárceles bonaerenses.

Con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, el personal, que desde ahora se encuentra apto para trabajar con perros en la sección Canes de las distintas Unidades, debió completar la formación intensiva que se extendió desde el 6 de marzo al 5 de abril, de lunes a jueves, de 7 a 19.

Carolina Vázquez, una de las agentes penitenciarias, ingresó al SPB en el 2019 y recibió su diploma, acompañada por sus padres, su hermana y su pareja.

“Conocí a la Dirección de Cinotecnia cuando empecé a estudiar en la Escuela de Cadetes y siempre quise participar. Actualmente, trabajo en la Unidad 8 Los Hornos y uno de los subdirectores me comentó que había dos lugares para hacer este curso, así que, enseguida, me anoté”, contó la nueva guía de canes de seguridad.

Con los ojos llenos de lágrimas, la oficial aseguró: “Encontré mi camino dentro de la institución y quiero seguir perfeccionándome”. Luego, recordó que, desde chica, vivió rodeada de perros y que su abuela tuvo un criadero de distintos animales. Además, relató que, con su sueldo, colabora con distintos refugios y que tiene dos perros adoptados.

Junto a Carolina y también en compañía de familiares y allegados, recibieron sus títulos Juan Víctor Torrico, de la Unidad 17 Urdampilleta; Lorena Alejandra Vergara, de la Unidad 8 Los Hornos; Carlos Alberto Fiser, de la Unidad 37 Bárker; Juan Carlos Arce, de la Unidad 31 Florencio Varela; Claudio Javier Palacios, de Alcaidía Departamental Campana; Oscar Alberto Suárez, de la Unidad 57 Campana; Juan Manuel Aparicio, de la Unidad 43 La Matanza, y Maximiliano Ariel Samite, de la Unidad 38 Sierra Chica.

La mamá de Claudio Javier Palacios, Rosana Sandi, viajó desde Capilla del Señor para la ocasión, y se mostró visiblemente conmovida cuando detalló: “Durante el mes que duró el curso, solamente me comunicaba con mi hijo por teléfono, para ver cómo iba cada día. Por eso, hoy tengo una felicidad muy grande, tan gigante que no me entra en el pecho. Siempre le digo que vaya por más y sé, por cómo es él, que esto no termina acá. A lo largo de su carrera penitenciaria tuvo bajas y altas, pero nunca se rindió, es un guerrero”.

Acompañado por el subdirector general de Resolución de Incidentes, Sebastián Romero, y por el director de Operaciones Especiales, Enzo Burgos, el director de Cinotecnia, Diego Omar San Sebastián, felicitó a los flamantes egresados, agradeció a los familiares que se acercaron a compartir la ceremonia y destacó la tarea del Cuerpo de Instructores que trabajó en la capacitación de los agentes.

Cabe mencionar que la Dirección de Cinotecnia, cuya sede central se ubica en Lisandro Olmos con 11 instructores, 69 perros y 9 cachorros, tiene una sede descentralizada en Sierra Chica, con 11 canes y 10 guías. Y en total, sumando a los animales que se abocan, fundamentalmente, a cuestiones de seguridad, a búsqueda de estupefacientes y explosivos, y a rastreo de personas, hay 189 perros disponibles en las cárceles y alcaidías de la Provincia.