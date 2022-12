Desde el Frente de Todos cuestionaron duramente al Municipio luego de los padecimientos de vecinos tras más de 40 horas sin luz ni agua en distintos puntos de la Ciudad. “Las reparaciones las debe hacer una empresa, pero el Intendente es quien debe ponerse al frente del reclamo, gestionar mayor celeridad, y acompañar a quienes la pasaron realmente mal, pero eligió nuevamente ir a disfrutar de su hobbie”.

Durante los últimos días, Concejales del Frente de Todos recibieron numerosos reclamos por los cortes de agua y luz en distintos puntos de la Ciudad, principalmente en los barrios San Cayetano, San Luciano, Las Praderas y el corredor de la Ruta 4, entre otros.

Al respecto, los ediles de la oposición cuestionaron “la inacción del Municipio y el abandono por parte de sus autoridades, quienes dejaron librados a su suerte a miles de campanenses, en medio de una ola de calor que puso en riesgo su salud”.

Fue el Concejal Leonardo Midón, quien remarcó que “la ausencia del Intendente fue notoria tras el último temporal. Quien ocupa el cargo más importante en la Ciudad, es quien en definitiva tiene mayores posibilidades de hacer. En este caso, las reparaciones las debe realizar una empresa, pero el Intendente es quien debe ponerse al frente del reclamo, gestionar mayor celeridad, y acompañar a quienes la pasaron realmente mal, pero eligió nuevamente ir a disfrutar de su hobbie”.

Fue su compañera de bancada, Paola Garello, quien le pidió al jefe Comunal “respeto y empatía para con los vecinos y vecinas. Este fin de semana hubo gente que tuvo que cortar una ruta para ser escuchada. Que se vio obligada a tirar la comida porque no tenía luz. Que con casi 40° no tenía agua para tomar. Abella estaba en San Juan participando de la final del TC Pista. Es entendible que sea su pasión y distracción, pero ante este tipo de situaciones se vuelve incompatible con la responsabilidad que conlleva su función. Al inicio de su gestión participaba esporádicamente de las competencias. Hoy parece no importarle nada, y deja en evidencia que se olvidó de la gente” cerró.