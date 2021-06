El Concejal del Pj-Frente de Todos, Marco Colella, dialogó con vecinos del barrio tras los resultados de varias muestras de agua enviadas a analizar, que evidenciaron la presencia del agroquímico. “El municipio se tiene que hacer cargo de inspeccionar, sancionar y hacer cumplir la normativa” aseguró.

Vecinos del barrio Los Pioneros enviaron a un laboratorio varias muestras de agua para ser analizadas, cuyo resultado arrojó la presencia de Glifosato en bajas proporciones. No obstante, la situación alertó a los propietarios quienes, por recomendación de los profesionales, enviarán nuevas muestras a otros laboratorios.

El Concejal del PJ-Frente de Todos Marco Colella, tomó contacto con varios de los vecinos poniéndose a disposición para acompañar el reclamo, solicitando la intervención del ADA (Autoridad del Agua), mediante un encuentro virtual con autoridades del organismo provincial, a las cuales transmitió la preocupación de los vecinos y vecinas. También señaló la ausencia de controles por parte del Municipio respecto al servicio esencial.

“Los intereses de Abella siempre priorizaron a quienes usan agroquímicos a riesgo de la salud de nuestros vecinos. Durante años impulsamos una ordenanza de prohibición, autoría del Compañero Osvaldo Fraticelli, y el macrismo la frenó de todas las formas posibles” recordó el edil.

Ante este nuevo hecho, Colella anticipó: “Vamos a impulsar una norma que amplíe las distancias de prohibición protegiendo al máximo a nuestra población, pero además exigir inspecciones y castigo a los responsables. El municipio se tiene que hacer cargo de inspeccionar, sancionar y hacer cumplir la normativa. Hay cosecha de soja a menos de la distancia correspondiente, y todos sabemos que donde hay soja, hay glifosato”.

Por último, el Concejal justicialista responsabilizó al Municipio por la falta de controles. “Hay un Municipio ausente que no controla nada. Abella tiene que dejar de ser irresponsable con temas tan importantes. Los servicios sanitarios son su exclusiva responsabilidad, y a causa de su desidia, no están concesionados ni tampoco el Municipio los opera, en todo el entorno de Los Pioneros y Jardín de los Pioneros. Esto no puede seguir pasando, porque lo que está en juego es la salud de la población” cerró.