Alejo Sarna: “Vamos a solucionar el problema de transporte público en Campana”

El candidato a Intendente de Unión por la Patria, Alejo Sarna presentó su propuesta para mejorar el servicio de transporte público. “Junto a mi equipo estudiamos el servicio actual, queremos mejorarlo y sabemos cómo hacerlo”, afirmó.

El candidato a Intendente de Unión por la Patria, Alejo Sarna anunció su propuesta para poder dar una solución definitiva al problema de transporte público en la ciudad y señaló que “el gran engaño de Abella fue no haber impulsado ni una sola acción en los últimos ocho años para intentar mejorarlo”.

En relación a su propuesta, Sarna detalló que se impulsarán recorridos troncales rápidos y se construirá un centro de transferencia para facilitar la movilidad entre el centro y los barrios.

Además, anticipó la creación del primer transporte público eléctrico de Campana para reducir la emisión de gases y cuidar el medio ambiente, y una comprometida labor a fin de garantizar recorridos frecuentes que alcancen los puntos clave de la ciudad. “Estamos convencidos de que con el trabajo junto a la Nación y la Provincia vamos a conectar a Campana en 15 minutos”, comentó.

“Junto a mi equipo estudiamos el servicio actual, queremos mejorarlo y sabemos cómo hacerlo. Queremos garantizarles a las y los vecinos un traslado por la ciudad sin inconvenientes y llevarles la tranquilidad de viajar cómodos y seguros. No es justo que a diario sufran la preocupación de saber si llegan a tiempo o no, o bien, destinen largas horas de esperas porque el Municipio no planifica acciones para ofrecerles un servicio eficiente”, cerró Sarna.