Alejo Sarna: “Elisa Abella debería explicar por qué no quiere que el trabajo de Campana sea para los campanenses”

Durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, se aprobó la adhesión de Campana al Régimen de las Grandes Inversiones (RIGI) con los votos afirmativos de los bloques Junto por el Cambio y la Libertada Avanza. Al respecto, el presidente del bloque Unión por la Patria PJ, Alejo Sarna lanzó duras críticas y comentó que “ninguno de los ediles que votaron a favor pudieron, ni podrán, explicar cuáles son los beneficios que este Régimen traerá a la ciudad”.

En su intervención durante la sesión, Sarna calificó como “invotable e insalvable” la propuesta que la intendente interina Elisa Abella envío al Concejo Deliberante para consolidar la aplicación del RIGI en nuestra ciudad.

Al respecto, el edil explicó que “se trata de un Régimen que ofrece beneficios excesivos a capitales trasnacionales para que lleguen al país, generen sus ganancias, las giren al exterior y no dejen nada. No queda para el país ni capacidad instalada industrial, ni transferencia tecnológica. Pero sobre todas las cosas no cuidan el trabajo argentino, ni la cadena de proveedores locales de Pymes”.

En este sentido, explicó que entre los pormenores del nuevo Régimen, es que no se determina la obligatoriedad de que se contrate mano de obra local. “Se pone en riesgo la producción local de la ciudad en contra de las fuentes laborales de los vecinos de Campana. Esto implicará, lamentablemente, que se bajarán las persianas de muchas empresas. Nos duele que nunca se tenga en consideración nuestro trabajo, el trabajo de nuestros vecinos, nuestros amigos y de las tantas familias que no conocemos pero sabemos que están esperando respuestas del Estado para acceder una fuente de trabajo”, agregó.

Finalmente, el titular de la bancada Unión por la Patria PJ, aseguró que “una decisión tan estratégica e importante para nuestra ciudad no puede decidirse así. La Intendente Interina Elisa Abella entre gallos y media noche nos pide firmar una adhesión de tanto impacto para la ciudad. Eso no solo habla de su falta de compromiso para gobernar sino, fundamentalmente, expone que su gestión prioriza su política partidaria aun cuando con ello se ponga en riesgo la matriz productiva de Campana. Solamente le interesa hacerles favores al PRO y al gobierno de Javier Milei”.