Alejo Sarna: “el Municipio es responsable porque nunca dio solución integral al problema de los residuos”

El Concejal de Unión por la Patria PJ de Campana cuestionó “la pasividad del Intendente para solo intentar despegarse del conflicto, en lugar de buscar una solución”. Sostuvo además que “Campana carece de una política integral para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos”, y dijo que en nuestra Ciudad “pagamos cuatro veces más que otros Municipios bonaerenses para la disposición de los residuos”.

El Presidente del bloque Unión por la Patria PJ, Alejo Sarna, cargó contra el Intendente Sebastián Abella a quien responsabilizó por la crisis y la falta de recolección de residuos domiciliarios que ya lleva casi una semana. “En lugar de hacerse cargo y ocuparse de resolver esta problemática, el Intendente quiere sacarse el lazo de encima y echarle la culpa a los demás. Pero los vecinos, ¿le pagan a la empresa o al Municipio la tasa general por la prestación de este servicio? Entonces, ¿a quien debe reclamarle?” enfatizó.

Sarna dialogó con vecinos disgustados por los olores nauseabundos que se intensifican con las altas temperaturas, a causa de la acumulación de basura. “Abella dice que es un rehén de esta situación. Quiero aclararle que rehenes son los vecinos, no el Municipio. Quien decide contratar a la empresa, e incluso renovarle con prorroga el contrato cada año, desde hace 8 años, es el Intendente. No puede ser que no asuma su responsabilidad”.

El Concejal dejó en evidencia que “Campana carece de una política integral para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. En toda su gestión, el Intendente no ha hecho nada para resolver esta cuestión”, y resaltó el costo que este servicio tiene para nuestra Ciudad: “pagamos cuatro veces más que otros Municipios bonaerenses para la disposición de los residuos, y en todo este tiempo no hubo ni siquiera una propuesta alternativa, lo cual habla a las claras, del desinterés por el tema ambiental y sanitario en Campana” concluyó.