El Concejal del Frente de Todos, Joel Vallomy, denunció un incremento de 8 millones en el presupuesto original del patio de juegos en el espacio público de la Plaza España , y además se ampliaron en 63 millones en la obra ejecutada en el predio de los fundadores. “Vemos con preocupación como el Ejecutivo aumenta los costos de licitaciones y contrataciones en obras que de por sí, ya parecen sobrevaluadas” señaló.

Luego de haber denunciado la falta de publicación de decretos en el Boletín Oficial por parte del Ejecutivo Municipal, el Concejal del Frente de Todos, Joel Vallomy, señaló que finalmente fueron cargados al sistema de Boletines Oficiales electrónicos los correspondientes a los primeros 15 días de Diciembre, donde se conocieron unos 87 decretos atrasados, varios de ellos referidos a ampliación de gastos ya asignados.

Al respecto, el edil expresaba: “Vemos con preocupación como el Intendente aumenta los costos de licitaciones y contrataciones en obras que de por sí, ya parecen sobrevaluadas. Por ejemplo, el Patio de Juegos de la Plaza España, el cual había generado un escándalo cuando los vecinos repararon en el gasto de 41 millones de pesos, terminó costando casi 50 por una ampliación de gastos a la empresa, superior a los 8 millones de pesos. También el piso de goma de la Plaza Italia, originalmente adjudicado por cerca de doce millones de pesos, tuvo un plus de casi otros dos millones y medio más. Insisto, los valores de por sí impactaban, y no fueron obras de larga duración con lo cual, no se comprenden los ajustes”.

Vallomy explicó que el aumento presupuestario no se dio únicamente en la obra de Plaza Italia. “También se evidenció un fuerte incremento en la obra de la Casa de los Costa. En silencio, el Municipio adquirió una propiedad lindera por 63 millones de pesos, con la excusa de mejorar el ingreso al predio. Realmente gastan el dinero como si estuvieran arrojando monedas en una fuente”.

El Concejal de la oposición continuó con su análisis de gastos, e hizo foco en otros temas que también habían despertado dudas en la comunidad. “Finalmente conocimos lo que costó el operativo de seguridad privada en la Av. Rocca, durante las semanas festivas de fin de año: casi 3 millones y medio de pesos, y encontramos dos readecuaciones millonarias tanto para la empresa que hace la recolección de basura, como para la que efectúa el acopio previo y el traslado de los residuos al Ceamse”.

Por último, sobre la publicación de los decretos, Vallomy reflexionó que "esta publicación no pone en absoluto al día al Municipio en su obligación de informar. Veremos cómo sigue la cuestión. En Diciembre, parecía que se había tomado la decisión política de ponerse a derecho y uno se ilusionó, pero la expectativa duró bien poco. Esta es una nueva oportunidad que tiene el Intendente de, finalmente, empezar a administrar de forma transparente y dejar de ser considerado uno de los distritos con peor acceso a datos de la provincia de Buenos Aires”.