El Municipio emitió una circular a sus empleados, advirtiendo que, en caso de recibir un turno para vacunarse, deberán hacerlo fuera del horario laboral. “Esta decisión del Intendente no solo viola una resolución del Ministerio de Trabajo. También es inhumana, y atenta contra la salud de sus propios empleados” dijo el Concejal del PJ-Frente de Todos, Marco Colella.

Tras un comunicado interno difundido entre los trabajadores municipales, señalando que aquellos empleados que reciban un turno para vacunarse contra el COVID-19 solo podrán hacerlo fuera del horario laboral, el Concejal del Pj-Frente de Todos, Marco Colella, calificó la decisión como “vergonzosa”.

“Abella sigue boicoteando la vacunación. No existe otra explicación para esta determinación. No solo no permite que el personal se retire a vacunarse, sino que además pretende descontarles el día. Es un verdadero atropello a los derechos de los trabajadores, pero además, un atentado a la salud” señaló el edil.

Según Colella, la disposición municipal es contraria a lo que indica la Resolución 92/2021 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que establece que será justificada la inasistencia del trabajador o trabajadora durante la jornada laboral que coincida con el día de aplicación de la vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, sin que ello produzca la pérdida o disminución de sueldos, salarios o premios por este concepto.

“Esta decisión del Intendente no solo viola una resolución del Ministerio de Trabajo. También es inhumana, y atenta contra la salud de sus propios empleados. Es ilegal pedir un certificado médico a quienes se vacunan. La constancia de la aplicación de la dosis debe constituir justificación suficiente, tanto para el vacunado como para los responsables de personas a su cargo” concluyó.