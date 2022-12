Concejales del frente de Todos harán una presentación formal en la próxima sesión legislativa, denunciando la falta de publicación de decretos y el ocultamiento de información pública. “Desde Agosto el Intendente Abella no publica sus actos de gobierno”, sostienen.

Desde el bloque de concejales del Frente de Todos ingresaran en la próxima sesión un pedido de informes para que el Intendente Abella explique y de fundamentos por la falta de publicación de los decretos de ejecutivo municipal.

Al respecto, Joel Vallomy, del bloque de Frente de Todos, explicaba que "el Intendente debe comunicarle a la ciudadanía su accionar a través de la publicación de los Decretos. A través de éstos, conocemos las contrataciones, licitaciones, compras, es decir, conocemos de cierta forma parte de la gestión del Intendente y como usa el dinero de todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Y en este momento desconocemos los decretos posteriores a los primeros días de Agosto de este año".

A su turno, la concejala Georgina López expresaba que "hay una obligación plasmada en la ley Orgánica de las Municipalidades: la norma es muy clara, el Intendente debe publicar al menos una vez al mes los decretos, resoluciones administrativas de las secretarías y las ordenanzas del concejo deliberante. Actualmente vemos que están publicando algunas ordenanzas y resoluciones menores, absolutamente desordenadas, pero de decretos actuales nada, lo cual constituye una violación terrible, no solo a la ley sino a los principios republicanos más básicos como lo es la publicidad de los actos de gobierno”.

En misma línea, Vallomy continuó: "el oscurantismo de la gestión es una marca registrada desde hace años: en periodos anteriores salteaban la publicación de decretos, otras veces los cargaban en el sistema de Boletines Oficiales Municipales de manera resumida, de forma que no se entendía el contenido de los decretos. En Abril de este año hubo una especie de regularización en la publicación que duró hasta Agosto, cuando nuevamente volvieron a impedir el acceso a esta información. Esto, claramente, no puede ser fruto de la impericia, no podemos creer que sencillamente se olviden de publicarlos; esto luce a las claras como un intento de no permitir que se conozcan los gastos abultadísimos de la gestión”.

A modo de cierre, la concejala López manifestó: "vamos a impulsar dentro de la órbita del concejo deliberante un pedido de informes para que el intendente explique, si es que para una falta tan grave hay argumentos válidos, el motivo de la falta de publicación de los decretos”.