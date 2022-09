El jueves 22 de septiembre a las 18:30 horas en la Escuela Nro. 1 de Campana (Av. Mitre 885), se estrena en exclusiva para la ciudad, el documental “Proyecto Ferry Boat”, realizado por el zarateño Pablo Martín Rodríguez donde cuenta la historia del Ferry Boat narrada por los propios trabajadores que vivieron aquella época.

Organizado por los alumnos de tercer año de la carrera de Gestión Cultural del Instituto Superior Formación Docente y Técnica Nro. 15 Prof. Berta Luisa Marquehosse, acompañarán el evento los historiadores y profesores; Arquitecta Silvia Baccino y el Licenciado Oscar Trujillo, quienes le darán un mayor marco histórico y realizarán una charla debate, donde: la nostalgia, los recuerdos, la conexión del pasado se hará presente en la memoria de los que utilizaron y viajaron en el ferry o bien, escucharon alguna anécdota familiar o relatada por algún vecino o amigo.

La historia del Ferry Boat reflejada en este documental, muestra este tipo de transporte cuya importancia se enfocó en dar los primeros pasos a la integración económica de las regiones pampeana y mesopotámica, a través del eje Zárate-Ibicuy, que fue inaugurado en Zárate por el Presidente Figueroa Alcorta, en mayo de 1908.

Según la reseña de María Clara Rodriguez al comienzo del documental: “El 15 de marzo de 1908 comenzaba a funcionar el ferry Lucia Carbo, el primero de una serie de ferro barcos (María Parera, Mercedes Lacroze, Dolores de Urquiza, Delfina Mitre, Carmen Avellaneda y el Tabaré) conectando durante décadas las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Ahí comienza la historia de muchos trabajadores que hicieron el enlace de estas dos provincias, a través de sus puertos en Zarate e Ibicuy, posibilitando el crecimiento económico y social de esas dos regiones”.

El director Pablo Martín Rodriguez, nos comentó que “este documental único que realicé, dejo plasmado el trabajo incansable y comprometido de los trabajadores que hicieron posible la unión de dos provincias por medio de los ferry”. Por eso, en el film se podrá ver los testimonios imperdibles de Bienvenido Abramor quién fue el primer jefe de la estación Zarate Nuevo, Coco Morales, Norberto Cristaldo, Emilio Giorgi y Gabino Perez; quienes fueron narrando a Rodriguez sus tareas en la concreción de este proyecto de enorme magnitud y vital trascendencia para Buenos Aires, poblaciones del litoral y países limítrofes, que implicó la concreción de obras magistrales como: construcción de muelles de ferry boat, extensión de vías y terraplenes.

Cabe aclarar también, que a través de la Ley Nro. 13.222, sancionada en julio de 2004 fue declarada “Sitio Histórico Patrimonial la estructura del embarcadero del ex Ferry-Boat del Ex Ferrocarril Urquiza, ubicado en la ex Estación Zárate Bajo, a las orillas del Río Paraná de la ciudad de Zárate”; formando parte del patrimonio histórico cultural.

En los próximos días, el documental de Pablo será declarado por el Concejo Deliberante como de interés municipal y posteriormente de interés provincial.

La técnica del evento correrá por cuenta del DJ Marcelo Sanchez y Laura Silva. La entrada es libre y gratuita al público en general, con capacidad limitada, debido a las expectativas creadas del estreno del documental.