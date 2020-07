El concejal de Juntos por el Cambio, Walter Unrein se refirió al discurso del Gobernador Axel Kicillof en Olivos juntos al Presidente Alberto Fernández y su par porteño Horacio Rodriguez Larreta.

Al finalizar la alocución el edil dijo “luego de escuchar a Kicillof es claro que si no hacemos algo muchos comercios y empresas familiares van a quebrar, después no creo que sea el municipio quien les de un salvataje, hoy están llevando a la quiebra a muchos. Todos conocemos a vecinos que son empleados o empleadores que no han podido generar un peso desde hace meses, algunos han cerrado, otros están aún aguantando, pero los concejales de todos los partidos tenemos que exigir que tengan un poco de oxígeno, con esta ´cuarentena intermitente´ como la que declaró el Gobernador tenemos una oportunidad de mostrar responsabilidad social.”

El concejal zarateño afirmó que “después de esta pandemia, va a ser el sector privado que empuje para salir, Cáffaro se viene haciendo el desentendido con el funcionamiento de Toyota u otra empresa grande, pero con lo que dijo Kicillof no puede mirar para otro lado con muchos comercios de cercanía.”

Para finalizar Unrein destacó que “hay ciudades vecinas, que ya vienen dejando a sus comercios y profesionales trabajar con responsabilidad, ellos van a partir de un punto más alto porque fueron perfeccionando sus medidas y controles y así incluso tienen menos infectados que Zárate donde todo está hermético, se trata de eso, de responsabilidad social e individual, más aún cuando los controles en la vía pública son inexistentes. El reclamo de los comerciantes de Zárate que viene desde hace tiempo, ante esta nueva política del Gobernador Kicillof debería tener una respuesta concreta del municipio”.