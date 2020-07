Asi lo afirmó el concejal Walter Unrein de Juntos por el Cambio que asuguró. “los patrulleros en las ciudades cercanas hacen más de 350 kilómetros diarios y están en movimiento más de 14 horas. Eso se puede hacer porque les llenan el tanque, pero Zárate sólo destina 11 litros diarios por patrullero, así hay menos seguridad.”

El edil zarateño afirmó que “al Municipio de Zárate no le importa la seguridad ciudadana, llegó hasta tal punto que en la Cámara de Diputados, nuestro legislador Matias Ranzini, en la ultima sesión, tuvo que hablar de la inseguridad de los zarateños para alertar a las autoridades provinciales.”

“Los vecinos pagamos impuesto y otras tasas, pero nos encontramos que no hay seguridad, no hay agua, siguen los mismos problemas de siempre y no hay autoridades que den respuesta”, reseñó.