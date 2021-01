Quienes suscriben en la presente, deseamos manifestar nuestro más sincero apoyo a los compañeros y compañeras del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate, quienes el día 11 del corriente decidieron tristemente retirarse de la representación que ocupan en la CGT Regional Zárate - Campana.

Este hecho nos obliga a visibilizar los acontecimientos que se vienen suscitando en la misma, los cuales ya son de carácter insostenible.

Ya hace varios años que quién se encuentra en la conducción de nuestra CGT Regional, Abel Furlan, no sólo lleva adelante un destrato generalizado y una muy silenciosa conducción política, sino que también junto a estas acciones, se ignoran pedidos y solicitudes de los diversos Sindicatos que conforman esta regional, generando explícitamente una acefalia de su conducción en nuestro espacio Gremial-regional, dónde el listado de inconsistencias políticas es interminable:

No respeta el Estatuto, no apela a la unidad y solidaridad entre las organizaciones, no brega por el apoyo a aquellas y aquellos compañeros del movimiento obrero que fueron avasallados durante los cuatro años de macrismo y tampoco se lo vio actuar en concordancia a su puesto en este año tan duro que atravesamos, a su vez, fue denunciado por un compañero de actuar a favor de intereses personales y para nada de los trabajadores, arbitrando en un conflicto que le era ajeno a él, hecho terriblemente lamentable, incurriendo siempre en burdas mentiras y mediocres estrategias para persuadir a quienes le reclaman explicaciones por su accionar.

Cómo dijimos anteriormente, esta situación no es solo insostenible, sino intolerable ante la crisis que venimos atravesando las y los compañeros trabajadores, que a su vez perjudica por completo las acciones futuras que serán indispensables para volver a poner a nuestra Nación de pie.

Hemos agotado todas las instancias, hemos aclamado su presencia, hemos pedido reuniones, y el silencio sigue siendo el actor principal por parte del Secretario General de la CGT Regional Zárate-Campana Abel Furlan.

Por tal motivo solicitamos a nuestra entidad madre la CGT - RA, la inmediata toma de una resolución, para que los intereses de nuestras y nuestros representados no se vean afectados por la incapacidad en la conducción de CGT Regional Zárate - Campana.

SOMRA – SECASFPI – UNION FERROVIARIA – UTHGRA – LADRILLEROS – ATE – NAVALES – LA

FRATERNIDAD – SUPA – MUNICIPALES CAMPANA - UOCRA ZARATE – ASIMRA – SOMU – SUTCAPRA -– CAMIONEROS CAMPANA – UDOCBA.