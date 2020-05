Facundo es vecino de Zárate y este martes por la tarde, a las 15:30hs, le secuestraron su automóvil en lo que él asegura fue un error del personal de tránsito.

"Fue en el ingreso a la rotonda de Zárate, no me hicieron el control de temperatura sino vehicular, me faltaba una patente. Un inspector de tránsito me retuvo el auto en contra de la voluntad de la policía que fue al lugar a ver mi situación" señaló a nuestro cronista.

Y explicó con precisión lo ocurrido: "hice las gestiones correspondientes en el registro del automotor cuando comenzó la pandemia porque había perdido una de ellas. En estos casos te otorgan una provisoria, la que yo llevaba colocada. Lo demás que me habían solicitado lo tenía en regla".

Comentó que "el Juez de Faltas tomó nota de todo y me contactaron personalmente para que vaya a retirar el auto sin cargo alguno. Hoy me removieron la multa. Me llama la atención que a pesar de que haya acudido policía y DPU para chequear esto, tránsito me haya secuestrado el vehículo de tomas maneras".

"Parece que este personal no está capacitado en el tema de documentación" concluyó, ya con el auto en su poder.