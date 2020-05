Como adelantamos, en la tercera sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Zárate, fue aprobada la bonificación en las tasas para los comercios, teniendo en cuenta la situación de pandemia que se está viviendo. Desde el bloque Juntos por el Cambio, fueron muy críticos con lo que consideran que "no alcanza, tendrían que haber exceptuado de esas cargas a los comercios que hace 70 días no pueden trabajar".

"Lamentamos que en el Concejo no se haya aprobado nuestro proyecto de exención a los comercios que no pueden trabajar en esta pandemia. No es suficiente que no paguen tasas sólo en Junio y julio. Están cerrados y no tienen ingresos desde marzo, no se puede cobrar una tasa", sostuvo.

"Cuando no hubo ingresos, pedíamos exención desde marzo y que no paguen las sobre tasas que son inconstitucionales. Hace dos meses que presentamos nuestro proyecto que buscaba crear otros ingresos para sobrellevar esta pandemia pero no a costa de los comerciantes que hace 70 días no tienen ningún ingreso", afirmó.