La diputada provincial Patricia Moyano se refirió a la situación local frente al COVID-19, la cuarentena y la actividad legislativa.

Sobre la polémica acerca de la continuidad de la cuarentena, la legisladora sostuvo la necesidad de mantener el aislamiento. “Estamos dentro del sector AMBA, que es donde están los riesgos. La circulación es parte de lo que nos pone en riesgo, y la directiva del presidente y el gobernador se sigue a rajatabla desde el municipio. Se entiende por supuesto que la actividad económica es parte de lo que la gente, los comerciantes, necesitan para sostener su actividad, pero todavía no podemos pasar a esa fase".

Y agregó: "no podemos pasar de esa fase porque todavía no llegamos al pico máximo, y lo que se espera es que estén las condiciones necesarias para que el paciente no tenga que estar esperando un respirador. No llegar a esa instancia es parte de los objetivos. Sabemos que es cada vez más difícil. No solamente para los comerciantes que están pidiendo la apertura de una normalidad que ya no existe, hasta tanto esto no tenga una vacuna que contrarreste el impacto de la pandemia”.

Respecto a los operativos de controles preventivos realizados en los barrios periféricos de la ciudad, la diputada Moyano señaló que “ir a buscar a las personas que puedan ser asintomáticas” es parte de una nueva etapa. “Hoy se está yendo con el área de salud a detectar y asistir aquellos lugares donde podamos llegar a tener algún caso. Porque la gente circula, no solamente dentro de la ciudad, sino fuera, y el control de los retenes también es prioridad”.

Además, aclaró que desde el municipio se trabaja la sintomatología y el control, y negó una llegada inminente de testeos porque “todavía no estamos autorizados y hay que tener los insumos para hacerlos. Sí hay gente capacitada y los centros de aislamiento están provistos con personal y asistencia médica.Todo eso está provisto en el caso que Zárate necesite los espacios para nuestros vecinos y vecinas. En ese sentido estamos muy bien preparados ya hace más de un mes.”

“La situación viene controlada. Hay que seguir controlando. Los resultados están a la vista, el aislamiento da resultado importante.El control del movimiento interno de la ciudad también. La expectativa es que cuando llegue el pico tengamos lo necesario para atender a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Ese es el objetivo. Sabemos que los casos van a estar. Ahora la preocupación es tener las condiciones y los elementos necesarios, como las camas disponibles, para que nuestros vecinos no tengan que esperar como sucede y sucedió en otros países del primer mundo inclusive. No tener que entrar en el dilema de decidir a quién se le da el respirador y a quién no. Por eso es que se está realizando todo el trabajo siguiendo a rajatabla las directivas del gobierno nacional y provincial.

Por último, la diputada comentó sus sensaciones sobre la modalidad virtual de las sesiones legislativas. “La experiencia fue bastante positiva. Tuvimos la primera sesión hace diez días, después tuvimos la segunda y funciono en general muy bien. La verdad que pudimos sesionar organizados en la toma de la palabra, los distintos bloques nos organizamos para que los diferentes proyectos o temas importantes puedan ser debidamente argumentados. En principio muchos de los proyectos que se han presentado tienen que ver con generar condiciones y herramientas para que el gobierno provincial pueda llevar adelante las prevenciones y protocolos ante la pandemia. Desde lo económico está en tratamiento un pedido de financiamiento que todavía no se trató y seguramente vamos a tratar. Recién se conformaron las comisiones y hoy se están presentando proyectos que tienen que ver con el reclamo desde la oposición y algunos proyectos impulsados desde el oficialismo para enfrentar la pandemia”.