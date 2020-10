Durante la jornada de este jueves y por pedido de los bloques de Cambiemos y JxC, Concejales se reunieron con representantes de los dos jardines maternales que se encuentran bajo el régimen de DIEGEP (Dirección de Educación de Gestión Privada).

“Ellos nos plantean que no pueden comprometerse a matricular para el año que viene porque no tienen certezas de cuándo podrían empezar. Entre los dos, asisten casi 200 niños de 0 a 2 años, y no tienen ningún tipo de subvención”, explicaba la presidente del bloque de concejales Cambiemos, María Elena Gallea.

El presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambiemos, Marcelo Matzkin remarcó lo que expresaron ambos representantes sobre la situación actual de cada Institución, “nos cuentan que trataron de seguir desde lo virtual, pero los padres al necesitar salir a trabajar, han tenido que tomar niñeras, y han dejado de pagar el maternal. Los jardines han asumido muchas deudas, tienen varias maestras trabajando, y su actividad está regulada por el estado que hasta el momento no ha brindado respuesta alguna” .

Al finalizar los concejales remarcaron la preocupación presentada por los representantes, “están evaluando la posibilidad de cerrar sus puertas lo que ocasionaría un perjuicio social y pedagógico desembocando hasta de situaciones problemáticas en las familias que necesitan dejar a sus hijos al cuidado de estos jardines”.