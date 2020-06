"Nuestro deber como oposición es controlar, muchas veces (la mayoría no contamos con la información pública que se requiere) pero con el análisis que hicimos de la rendición de cuentas podemos sacar algunas conclusiones que anticipan nuestro voto:

En el 2018 se había dejado un saldo positivo para las arcas de todos los zarateños de $337.689.356,27 (trescientos treinta y siete millones seiscientos ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y seis pesos con veintisiete centavos) y nos encontramos que el año electoral 2019 terminó con un déficit primario de -$326.307.554,20 (menos trescientos veintiséis millones trescientos siete mil quinientos cincuenta y cuatro peso con veinte centavos) y un resultado con alicacion financiera de -$77.225.356,7 (menos Setenta y siete millones doscientos veinticinco mil trescientos cincuenta y seis pesos con setenta centavos).

¿Habrán encarados obras para la campaña electoral sin fijarse el endeudamiento que les dejaban a los vecinos Zarateños? ¿Cuándo cobrarán esos proveedores que muchos son de nuestra ciudad?

¿Las herramientas de recaudación serán obsoletas para esta era digital en que vivimos?

Por la campaña electoral y las deudas de esas obras que Cáffaro empezó para su campaña electoral, los números que el municipio muestra son negativos, es decir es deuda.

Otro dato de color es la compulsividad que ejercen para que los empleados que trabajan en el municipio aporten al Partido Político de Cáffaro que se llama Nuevo Zárate.

Por este concepto de las arcas públicas directamente a la cuenta de Nuevo Zárate fueron transferidos 8,5 millones de pesos, sin pasar por las manos del empleado. Directo del impuesto al vecino al partido del intendente.

Muchos tenemos amigos que trabajan en el municipio que cuando entran a trabajar allí los fuerzan a firmar este aporte del 1,25% de su sueldo. Parece poco, pero vemos que en cantidad es muchísimo. Quienes hablaban con mucha soltura de los famosos aportes debería darle vergüenza financiar las campañas electorales con parte del sueldo de los empleados municipales; hoy nuestro espacio político los tiene todos bancarizados y voluntariamente.

Después aparecen dos casos del llamado “Pan y Circo”. ¿Te acordás cuando vino a cantar Lito Vitale y luego Víctor Heredia? ¿Que lo presentaron como algo popular y nacional? Bueno acá te describimos lo que se declara que se les pagó por venir y cantar unas pocas canciones:

53571 (LITO) VITALE HECTOR FACUNDO $532.221,00 (= a 5 veces lo destinado a clubes de barrio)

53237 HEREDIA VICTOR RAMÓN $495.495,00 (= a 5 veces lo destinado a clubes de barrio)

¡Medio millón de pesos a cada uno! Y eso que no estamos haciendo la cuenta de todos los que vinieron a cantar (Baglietto, etc). Cuando el centro se sigue inundando, cuando el municipio hace años que no compra un patrullero, cuando los barrios siguen sin cloacas y no hay agua, creemos que pagar medio millón de pesos por cantante es una barbaridad.

El 20 de septiembre vino una chica llamada Mayra Arena a Zárate a dar una charla titulada “qué tienen los pobres en la cabeza”. El municipio le pagó según consta en los documentos $30.000 pesos por una charla de una hora. El sueldo mensual de un municipal entregado por pocos minutos. Creemos que así no se cuidan las arcas de los vecinos.

¿Qué servicios brinda la lo vecinos zarateños la Secretaría Privada del Intendente y Protocolo que gastó 58,8 millones de pesos? Que lo deduzcan los vecinos.

Además por si fuera poco se redujeron en un 100% la capacitación de recursos humanos y modernización del estado, eso evidencia que no tenemos Boletín Oficial, ni expedientes electrónicos ni acceso a las cuentas públicas de forma online.

Mientras a los artistas “del pueblo” se les pagan medio millones de pesos hubo una Reducción del 100% en los Talleres de las escuelas municipales y elencos y en Apoyo a instituciones culturales solo se destinaron $2500; Sin embargo CULTURA manejó 24,5 millones, ahora compénsenos por qué.

Las Escuelas deportivas municipales Sólo $100.000 mientras que a los zarateños el Basquet Para Todos nos costó 14,9 millones de pesos. Cómo contracara a los clubes de barrio se destinaron sólo $42.000, y 890.000 para programas para la tercera edad.... qué paradoja.

La mentira del “vivimos con lo propio":

Los recursos del municipio provienen de 3 fuentes de financiamiento; la nacional, la provincial y la municipal. ¿Quién creyó que el slogan “vivimos con lo propio” era cierto? Ejemplos:

El Fondo fortalecimiento de programas sociales fue 100% con fondos provinciales (20,8 Mill) y el municipio puso $00.

Del centro de gestión del conocimiento De 36,4 Millones– 35,6 Millones son de origen nacional.

En el programa mejor escuela de 70 millones Nación aporto 57 Millones.

Del programa educación no formal el Municipio retiró el aporte del 98% de lo comprometido y nación aportó 7,08 Millones.

En Apoyo a instituciones educativas El municipio retiro el 100% de lo prespuestado y Nación aportó 20,7 Millones.

No ejecutaron nada del Programa microcréditos y en Saneamiento Ambiental sólo $900.000 gastaron en 12 meses.

Llegamos a el famoso asfalto de la campaña, llamado “Microaglomerado”: salió $ 45 millones y todo fue con Plata de la provincia, como también la reparación de la Av Lavalle que costó 8 millones de pesos.

A Escalada solo fueron 120.000 pesos.. y a Islas un magro 6.800.

Y la Salud.... nos hicieron creer a lo zarateños que éramos buenísimos en salud, pero cuando un funcionario que hace alarde de la salud pública de su municipio se va a atender a una colina privada que está lejos de Zárate empezamos a tener dudas; así comparamos y vimos que en Zárate se gastó en Salud $ 225.359.546,790 CAMPANA $692.185.225,67; es decir un triple menos o la tercera parte.

Ahora compraron camas eléctricas por contratación directa en esta emergencia y porque se dieron cuenta que Campana recibe más fondos que Zárate por la fortaleza de su sistema de salud.

Encima el día que el presidente Alberto Fernández (12 de Marzo de este año) retrotrajo publicando por la mañana en el Boletín Oficial los precios del alcohol en gel al 15 de enero para que valgan 138 pesos el litro, el municipio (por la tarde hizo un decreto) y los mando a pagar en 580 pesos, es decir un 414% más.

En bromatología y zoonosis se ejecutó un 40% y los animales mascotas o callejeros aún no se están castrando, generando un problema a futuro para nuestra ciudad.

En Seguridad no se gastaron 30 millones de pesos. Y es un área donde hay todo por hacer. Hoy vemos las consecuencias de esa desinversión, como si los vecinos no lo necesitaran.

Y acá tenemos los famosos “Cordón Cuneta” de la Campaña de Cáffaro realizados con dinero de María Eugenia Vidal (no “con lo propio”):

Villa Nueva 18 Millones 100% pcial

Barrio Burgar 19 millones 100% pcial

Covepam I IV y VII 8,4 millones 100% pcial

6 de Agosto 12,7 Millones 100% pcial

En obras de infraestructura se gasto 171 millones menos sólo se ejecuto el 35%

Jardín maternal B España $2 millones 100% nacional

PROMEBA 21 millones nación

Mejor escuela 31 millones nación

Estos son algunos de los puntos por lo que votaremos en contra de la rendición de cuentas.

Son datos y objetivos del mismo municipio, nosotros los exponemos y explicamos por qué no vamos a aprobar esta rendición de cuentas; ahora que el ciudadanos esté mucho más cerca de los datos y los analice con su criterio.

¿Usted también se la aprobaría ?"

Juntos por el Cambio Concejales:

Natalia Blanco; Julián Guelvenzú; Marcelo Pastore; Walter Unrein, Marcelo Matzkin.