El bloque de Diputados bonaerense de Juntos por el Cambio, acompañó este jueves el proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo provincial para la construcción de alcaidías en distintos partidos de la Provincia, y sumar de ese modo más plazas carcelarias. No obstante, lograron introducir un artículo donde los municipios tendrán que acordar con la Provincia para avanzar en las obras respectivas.

“Nosotros contribuimos con el plan del Gobierno de continuar el camino iniciado por la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, para descomprimir la superpoblación carcelaria creando nuevas plazas penitenciarias”, apuntaron desde Juntos por el Cambio.

Integrantes del bloque diejron, "estamos convencidos que la política penitenciaria de nuestra Provincia no es sólo construir cárceles, sino trabajar para lograr la resocialización de quienes cometieron delitos y purgan una condena, en pos de bajar los altos niveles de reincidencia”.

“La realidad hoy indica que tenemos superpoblación carcelaria pero la solución no es liberar presos indiscresionalmente como se quiso hacer meses atrás, por ello, vamos a acompañar el proyecto, pero es fundamental que la localización sea una decisión en conjunto con los municipios”, aseguraron desde el bloque, y remarcaron: "No habrá más excusas para liberar presos por motivos de esta índole".

Al tiempo que, la diputada provincial Sandra Paris, enfatizó, "La política penitenciaria es una cuestión de estado por mandato constitucional de tener prisiones para seguridad y reinserción y no para mortificación de los detenidos. y que por ende trasciende a los gobiernos, por eso es que venimos desde JXC a acompañar la propuesta del Ministerio de Justicia para intentar revertir una situación de hacinamiento existente en las cárceles de la Provincia. Aquellos quienes abrazamos los principios constitucionales aspiramos a que en las cárceles se encuentren alojados las personas condenadas con sentencias firmes y no con prisiones preventivas a cuenta con resoluciones condenatorias no definidas".

La oposición celebró además el artículo que introdujo para el tratamiento de la Ley. “Para reforzar la autonomía municipal y respetar a los vecinos del lugar donde se emplazarán las unidades penitenciarias, logramos sumar un artículo para que el municipio correspondiente otorgue la autorización y preste el acuerdo para que esto suceda”, afirmaron.