El ex arquero se quebró desconsoladamente en la TV Pública este jueves cuando contó cómo transitó el último adiós a su amigo.

Un profundo dolor invadió a Sergio Goycochea cuando vio el féretro de Diego Maradona en la Casa Rosada. El ex arquero asistió al velorio íntimo el miércoles a la noche y horas después habló en la Tv Pública sobre sus emociones.

"Si me decís a mí, me quedo con la imagen de Diego cantando, bailando sus temas de Rodrigo, y no le estoy faltando el respeto a está perdida", arrancó.

Luego contó cómo transitó la despedida. "El lugar estaba en silencio... Pasé de mi mayor alegría a quizás una de mis tristezas más grandes, porque la última vez que había estado en Casa de Gobierno fue en el 90 festejando por el subcampeonado de Italia. 30 años después volví para despedir a ese compañero que tenia al lado del balcón. Es muy fuerte...", contó, y no pudo seguir hablando.

"Hablábamos de no caer en estas cosas que parecen golpes bajos o baratas, pero a veces me cuesta porque es un pedazo de vida. ¿Entendés? Es un pedazo de vida que se te va y que festejaste. Por eso no podía entender anoche cuando lo veía en el cajón. Pensaba que era mentira. Con toda la energía que él tenia", se lamentó acongojado en el llanto.