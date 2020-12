Además de la prueba de PCR, hay test rápidos y pruebas serológicas. En qué se diferencian y en qué casos se hacen.

Se acercan las fiestas y con ellas los viajes de miles de ciudadanos a sus hogares. En contexto de pandemia, sin embargo, las visitas están cargadas de preocupación y son varias las personas que optan por hacerse un hisopado u otros test para confirmar o descartar la presencia del virus antes de armar las valijas.

Hoy, la provincia de Buenos Aires tiene 64 centros de diagnóstico covid y realiza tres tipos de pruebas para el diagnóstico molecular: el RT-PCR, las pruebas isotérmicas (Neokit) y el test de antígenos. Todos ellos de forma gratuita, exclusivamente a casos sospechosos.

Vale recordar que entran dentro de esta categoría aquellas personas que hayan perdido repentinamente el gusto o el olfato y quienes presenten dos o más de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, mialgias, diarrea/vómitos, sin otra etiología que explique la presentación clínica. También los contactos estrechos de casos confirmados que demuestren uno o más de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, perdida repentina del gusto o del olfato.

La más popular y eficaz de las pruebas es el hisopado nasofaríngeo (prueba RT-PCR), que determina si el paciente se encuentra o no cursando la enfermedad causada por el covid. Además de ofrecerse gratuitamente para casos sospechosos en cualquier efector público de salud, también está disponible en laboratorios privados -en centros médicos o a domicilio-, donde su precio oscila entre los 5 mil y los 8 mil pesos y los resultados demoran alrededor de 48 horas.

También lo cubren las obras sociales a partir de una orden médica: los agentes del seguro de salud y entidades de medicina prepaga tienen la obligación de hacerse cargo en todo el país de la totalidad de los tratamientos que requieran los pacientes con casos sospechosos o confirmados de haber contraído la enfermedad. Esta obligación incluye la realización de test diagnósticos (PCR u otros), traslados, medidas de aislamiento, internaciones, entre otros requerimientos.

Si bien la prueba RT-PCR es la de mayor efectividad, puede que el virus sea indetectable si el paciente no presenta síntomas. Por eso, un resultado negativo en una persona asintomática, según subrayaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense a INFOCIELO, no garantiza que no haya virus y "no tiene sentido epidemiológico hacerlo".

Otra de las opciones utilizada por la Provincia es el Neokit, que permite testear muestras de ARN y obtener resultados en una hora y media, con una sensibilidad similar a la de las técnicas actuales de RT-PCR y sin necesidad de utilizar equipamiento completo. El cambio de color de violeta negativo a azul positivo determina una prueba positiva para covid.

Por otro lado, en el test de antígenos, se toma la muestra a través de un hisopado y luego, en vez de ir al laboratorio, su procesamiento se tramita en el propio lugar. Si bien la prueba no reemplaza al PCR, es una alternativa para hacerlo de forma descentralizada y a tiempo real y es muy utilizada, por ejemplo, en el Plan Detectar.

También existen los test serológicos, que se hacen por medio de muestras de sangre. Estos, sin embargo, no son para diagnóstico, sino para saber si una persona cursó anteriormente la enfermedad. El Gobierno bonaerense tiene estrategias de vigilancia de anticuerpos específicamente para personal de salud, barrios populares, trenes y viviendas de los cordones del conurbano, pero no lo indican a la población general.

En estos test se mide la inmunoglobulina IgM, que es el primer anticuerpo que genera el sistema inmune para combatir una infección, y el IgG, que tiene un período de duración más corto. Es decir, está presente menos tiempo en la sangre del paciente. La IgM se produce primero que la IgG y aparece en el 40% de las personas infectadas en los primeros 7 días de comenzados los síntomas. Si bien el Gobierno bonaerense no lo usa ente la población en general, puede hacerse en laboratorios a un costo de entre 2 mil y 3 mil pesos. Los resultados están listos en aproximadamente 48 horas.

Las personas que crean que su cuadro se enmarca en la categoría de caso sospechoso, pueden llamar al 148, la línea provincial gratuita que funciona desde el comienzo de la pandemia. A través de ese medio, se les indicará qué hacer y a dónde ir para hacer una de las pruebas. En caso de que no consigan ser atendidas telefónicamente, pueden acercarse al efector de salud mas cercano donde, en caso de encuadrar con el protocolo, se les realizará un hisopado y se enviarán las muestras a alguno de los 64 laboratorios dispuestos en la Provincia. Esto está organizado por regiones sanitarias en función de cantidad de laboratorios que posee cada una.