Cuatro síntomas nuevos vinculados al coronavirus aparecen en el radar de los científicos y generan alerta, según un estudio realizado en Reino Unido realizado a más de un millón de personas.

Los hallazgos se basan en pruebas de hisopado y cuestionarios recopilados entre junio de 2020 y enero de 2021 a más de un millón de personas, como parte del estudio React dirigido por el Imperial College de Londres.

La prueba, llevada a cabo por los profesionales, reveló que los escalofríos, pérdida de apetito, dolores de cabeza y dolores musculares son síntomas adicionales relacionados con la contracción de Covid-19.

Tener cualquiera de los otros síntomas o los clásicos, ya sea solos o en combinación, se asoció con el virus. Según informó Mirror, cuantos más síntomas mostraban las personas, más probabilidades tenían de dar positivo en la prueba.

Sin embargo, un 60% de las personas con coronavirus no informaron ningún signo en la semana previa que sean sometidas a la prueba.

Se estima que si se hiciera la prueba a todos los que presentan síntomas clásicos, se detectaría alrededor de la mitad de todas las infecciones sintomáticas.

Paul Elliott, profesor y director del programa React, explicó: "Estos nuevos hallazgos sugieren que muchas personas con Covid-19 no se harán la prueba y, por lo tanto, no se aislarán a sí mismas porque sus síntomas no coinciden con los utilizado en las guías de salud pública actuales".

"Espero que nuestros hallazgos sobre los síntomas más informativos signifiquen que el programa de pruebas pueda aprovechar la evidencia más actualizada, ayudando a identificar más personas infectadas", sentenció.

El estudio en Reino Unido también reveló por ejemplo que la aparición de escalofríos se relacionó con la prueba positiva en todas las edades, mientras que se informaron dolores de cabeza en niños de cinco a 17 años.

La pérdida de apetito fue marcada más en las personas de 18 a 54 años, al igual que sucedió con los dolores musculares.

De acuerdo al estudio, los niños también tenían menos probabilidades de informar de fiebre, tos persistente y pérdida del apetito en comparación con los adultos.