El ministro de Seguridad bonaerense impulsó la restructuración de la cúpula policial lo que significó cambios en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y en la Dirección General del Tráfico de Drogas Ilícitas. Mediante esta decisión, se busca fortalecer el patrullaje y el ingreso de efectivos policiales en distintos barrios de la ciudad.

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, oficializó cambios en las altas jefaturas de la policía de Mar del Plata. El funcionario mantuvo un encuentro con el intendente Guillermo Montenegro en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Según publicó el portal Elmarplatense el titular de la cartera de Seguridad bonaerense manifestó que “con el Intendente estamos trabajando coordinadamente para facilitarle al Municipio el ingreso de manera más ágil, constante y permanente de la policía en cada uno de los barrios de la ciudad de Mar del Plata”.

Berni manifestó a Radiobrisas que “los móviles no llegaban a los barrios de la ciudad, por eso le he dado la instrucción al nuevo Jefe de la Departamental y de Estación de Policía que la prioridad es trabajar en el ciento por ciento de los barrios porque en la zona Sur no había la cantidad de patrulleros necesaria”. El Ministro confirmó que “estamos cambiando a todos los jefes policiales, y ayer estuvimos haciendo una inspección profunda”, y remarcó que “los cambios son para mejorar el sistema”.

El funcionario adelantó que se van a descentralizar las Comisarías de la Mujer porque están muy cargadas y la Superintendente de Políticas de Género se instalara en la ciudad.

En relación con la coordinación entre el Municipio y el Ministerio de Seguridad de la provincia, el intendente Guillermo Montenegro expresó que “la mayor capacidad de respuesta y velocidad que tengamos desde el Municipio junto con el Ministerio y el personal policial, lo que redunda es un beneficio en la gente, es lo que buscamos. Esto es importante para seguir trabajando en conjunto, entendiendo cuáles son los problemas de los vecinos”.

“No es de hoy, el trabajo es permanente, nosotros tenemos que buscar respuestas para seguir dando soluciones. Tenemos que estar cerca de los vecinos porque los escuchamos”, concluyó el jefe comunal en el marco de una conferencia de prensa.

InfoGEI