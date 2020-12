El aclamado director de cine Peter Jackson se encuentra editando 56 horas para el film "The Beatles: Get Back", el largometraje a estrenarse en Agosto próximo.

Peter Jackson lo presentó como un pequeño regalo en "un año muy difícil". Las imágenes del film son inéditas y para los millones de fans que aún tienen los Beatles, cada segundo de material nunca antes visto, vale oro. Parece increíble que a 50 años de su disolución sigan apareciendo tomas exclusivas, registros no presentados nunca y hasta grabaciones o ensayos desconocidos de los cuatro fantásticos de Liverpool, que dieron vuelta los paradigmas de la música en los '60.

El director del film tiene sobrada experiencia para hacer un buen trabajo. Lo respaldan películas como la saga de El Señor de los anillos o King Kong pero esta será su primera incursión en un film tan especifico y sensible para los amantes de la inolvidable banda inglesa. Por eso los ojos del mundo se posarán sobre Peter Jackson y el trabajo que pueda hacer con ese material de grabaciones de más de dos días completos en crudo, a los que deberá transformar en, a lo sumo, 120 minutos.

Hace unos días Peter Jackson en persona presentó un adelanto desde su propia sala de montaje, al que no quiso llamar "trailer" sino simplemente un "compilado de imágenes" exclusivas para "echarles un vistazo" y entender cual será el espíritu de la película.

Mostrando las decenas de rollos de película que integran el material crudo, Jackson se disculpó por la demora en terminar el film y explicó que se debió a la Pandemia que retrasó sus plazos.

Además anunció que la película estará lista para su estreno en Agosto de 2021 y que eso es gracias a que el trabajo de compaginación se está llevando adelante en Nueva Zelanda, uno de los países que mejor manejó la pandemia de Coronavirus.

En el corto de alrededor de 5 minutos puede verse un ambiente distendido y de buena onda entre John, Paul, George y Ringo. Se los ve jugando, intercambiándose instrumentos y ensayando el tema que dará nombre a la película: "Get Back".

Según anuncian sus productores, "The Beatles: Get Back" será una experiencia cinematográfica única que llevará al público al pasado, a las íntimas sesiones de grabación de The Beatles durante un momento crucial en la historia de la música. La película mostrará la calidez, la camaradería y el genio creativo que definieron el legado del icónico cuarteto. Filmada en enero de 1969 y compilada a partir de más casi 60 horas de metraje invisible (filmado por Michael Lindsay-Hogg) y más de 150 horas de audio sin escuchar nunca antes, todo lo cual ha sido brillantemente restaurado, "The Beatles: Get Back" es la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mientras planean su primer show en vivo en más de dos años y trazan la escritura y el ensayo de 14 nuevas canciones, originalmente pensadas para su lanzamiento en un álbum en vivo.