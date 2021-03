The Dark Side of the Moon, el álbum conceptual de Pink Floyd más conocido, cumple 48 años.

Reconocido como uno de los discos más importantes del rock, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, marcó un antes y un después en la historia de David Gilmour, Roger Waters y compañía.

Fue el octavo disco de estudio de la banda y entraría en el género del rock progresivo, aunque hay algunas controversias al respecto del estilo concreto. Fue lanzado el 1 de marzo de 1973 en Estados Unidos y se estima que el álbum ha vendido más de 50 millones de copias mundialmente.

El álbum está construido a partir de las ideas que Pink Floyd había explorado en sus conciertos y anteriores grabaciones, pero carece de las largas piezas instrumentales que caracterizaban a los trabajos posteriores a la marcha en 1968 de su miembro fundador, principal compositor y letrista, Syd Barrett.

​El álbum se desarrolló como parte de una futura gira de la banda, estrenándose en directo varios meses antes de que siquiera hubieran comenzado las grabaciones en el estudio. El nuevo material se fue refinando a medida que avanzaba la gira, y fue grabado en dos sesiones en 1972 y 1973 en los estudios Abbey Road, de Londres.

​Pink Floyd usó algunas de las técnicas de grabación más avanzadas de la época, incluyendo grabaciones multipista y loops.​ En varias de las pistas se usaron sintetizadores analógicos, mientras que una serie de entrevistas con la banda y el equipo técnico aparecen a lo largo del álbum en forma de citas filosóficas.

Fue un masivo éxito comercial, llegó a lo más alto de la lista Billboard durante una semana,​ y permaneció en las listas 937 semanas (más de 19 años), siendo así el álbum que más tiempo ha permanecido en listas de la historia musical. Con una estimación de ventas de más de 50 millones de copias, siendo así el tercer álbum más vendido en la historia de la música, tan sólo detrás de Thriller de Michael Jackson y Back in Black de AC/DC, es uno de los álbumes con mayores ventas del mundo y el más exitoso de Pink Floyd.