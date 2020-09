El argentino cuenta la emocionante historia que lo llevó a vivir con amigos y familiares del Beatle y a convertirse en un representante de su música.

El parecido físico de Javier Parisi con John Lennon impresiona. Su historia comenzó allá por 1988 cuando de casualidad pasó frente al televisor Zenith en blanco y negro ubicado en el living de la casa de sus padres, en Lanús, y escuchó por primera vez “A Hard Day's Night ”, uno de los tantos clásicos de los Beatles. Sorprendido, le preguntó a su hermano quiénes eran los que cantaban y así descubrió por primera vez a la legendaria banda nacida en Liverpool.

La canción de los Beatles sonaba de fondo en una publicidad de la época y desde ese momento, un pequeño Javier de ocho años corría al escritorio de su habitación a buscar papel y birome para anotar la fonética cada vez que la pasaban. Así fue como le dijo a su madre que quería estudiar inglés y guitarra. Lo hizo hasta los 17 años. Además de rock, se dedicaba a tocar canciones de folclore, zamba y chacarera en las peñas del barrio.

No existía Internet ni Google así que iba a las bibliotecas a buscar información sobre los Beatles, copiaba, transcribía, se compraba libros y revistas, y todavía guarda una carpeta con todos los recortes, discos y cassettes.

Hasta que un día le llegó una carta del fan club de los Beatles con la firma del mismísimo Juan Alberto Badía –reconocido fanático de la banda- en la que lo invitaban a ver películas y compartir anécdotas: “Así comenzó este amor y pasión por ellos”, cuenta Parisi a RatingCero.com

“Te parecés a John”

Una tarde como cualquier otra, Javier fue a jugar metegol a la salida del colegio y, nuevamente de casualidad, el video de ‘ Something ’ aparecía en un televisor para que un amigo le remarcara su parecido físico con John Lennon.

“Tenía 17 años y el pelo largo al igual que Lennon en ese video. Quedó ahí y no hice nada más frente a esa situación”, recuerda ahora a sus 40 sobre aquellos primeros años. “Pero tres años después, cuando me corté el cabello con el corte del ‘64 típico de Beatlemanía, noté la similitud ”.

“A los 20 comencé con mi primera banda tributo a los Beatles en Lanús con amigos del barrio y así empecé a transitar este camino y a trabajar más en el lado actoral para crear el personaje desde los distintos aspectos, no solo lo musical sino también lo gestual, su forma de caminar, su postura, su voz, su acento”, cuenta.

De Lanús a vivir con los amigos de John Lennon

El clic, considera, fue hace cinco años cuando recibió un llamado de la BBC para participar en un programa de fin de año. Al año siguiente, una banda tributo de los Beatles en Inglaterra le propuso trabajar con ellos.

El acercamiento con la familia y los amigos de John Lennon fue hace dos años, gracias a la compra de una gorra diseñada por Helen Anderson, íntima amiga del músico, con quien pasó sus años en el colegio de arte.

“Le compré una gorra a Helen por Internet, me pidió una foto y me dijo que me parecía muchísimo a John. La subió a Instagram y Julian Lennon –uno de los hijos del músico- comentó: “I love him – Lo amo’. Me empezó a likear las fotos y videos donde recreaba a su padre”, cuenta Parisi.

Fue entonces cuando comenzó a trabajar con más intensidad la caracterización, gestualidad, psicología y el acento scouse de Liverpool. “Me levantaba a las 5 am para practicar con una persona de Gales”, recuerda.

Su viaje a Inglaterra fue clave para el gran salto. Allí, vivió tres meses en la casa de Helen Anderson y conoció a Julia, hermana de John, quien este año lanzó su libro “Imagine this, creciendo con John Lennon ” en versión española: “En junio, cuando cumplí años, me mandó un mensaje par diciéndome que quería que sea el embajador de su libro en los países hispanohablantes”.

“Fue realmente maravilloso, mis amigos en Argentina me decían ‘¿vos te das cuenta con quién estás desayunando, almorzando, a quiénes estás viendo?’ Para mí era todo muy normal porque ellos son muy normales en cómo llevan a cabo su vida y eso es muy lindo”, considera.

Las anécdotas de vivir en el mundo de John Lennon

“Me acuerdo la primera vez que la vi a Julia y llevé alfajores Havanna desde Argentina… ¡Imaginate estar en el sillón sentados, comiendo alfajores, mientras ella me mostraba fotografías y me contaba anécdotas!”, recuerda sobre aquellos días en la casa de Helen Anderson.

“Helen me dijo ‘qué te parece si Julia se encuentra con un Lennon de 25 años’. Lo recreé y cuando me vio se quedó sorprendida y me dio un abrazo muy fuerte. Incluso, durante la charla me pidió que me sacara el maquillaje para ver a Javier porque decía ‘realmente estoy tomando el té con mi hermano’”.

Todavía sorprendido e incrédulo por sus vivencias, relata que “a veces estaba cenando y venía Helen con un papel y me mostraba un poema que había escrito John cuando iban al colegio. Pensar que uno lo ve en un museo y yo lo tenía ahí”.

Durante su estadía pudo conocer a amigos y personas que habían estado en el colegio con John y le transmitieron anécdotas y hasta chistes que él solía hacer con su, por momentos, ácido sentido del humor: “Vivirlo con las personas que lo habían vivido era muy lindo. Sonaba el teléfono y no sabía quién de los familiares podía llegar a ser. Era muy interesante transitar todo eso día a día, tal es así que hoy seguimos estando en contacto y hablando”.

Entre las anécdotas, recuerda que le contaron que Lennon “cuando salía de noche de la escuela de arte, se colocaba el tapado en la cabeza, se acercaba a la gente que caminaba sola y les cantaba ‘I Put a Spell on You’ y la gente salía corriendo. Siempre generaba algo con los demás”. En otra oportunidad, Helen le compartió un dibujo hecho por ella misma en una hoja de carpeta –con fecha incluida- donde retrató a Lennon desplomado y llorando en el piso del colegio de arte el día que Buddy Holly falleció: “Era su ídolo y por él había empezado a usar gafas”.

El camino del sueño hasta ser el John Lennon argentino

“Cuando armé mi banda trabajaba de cadete en una empresa y lo que ganaba lo invertía para hacer vestuario y comprar instrumentos. Nunca dejé de lado mi sueño y fue fiel a lo que dije, pensé e hice mas allá de las voces que me decían que no”, resalta Parisi sobre lo conseguido.

El trabajo intensivo con la personificación trajo a su vez un trabajo actoral con los movimientos porque “si no caminás, no mirás, no gesticulás como él y tenés su acento, queda solo en un parecido físico. Cuando se trabaja lo demás, incluso el aspecto psicológico, uno empieza a componer la persona desde otro lado”.

Para Parisi “es una responsabilidad cantar sus canciones y hacer su música, pero cuando hay un parecido físico se agrega un plus y hay que ser responsable con lo que se hace arriba y abajo del escenario, porque es una imagen con la que la gente hace conexión”, considera y resalta que “es respeto más allá de la admiración y la pasión”.

“Cuando me voy a preparar mis familiares y amigos me dicen ‘estábamos hablando con Javier y vuelve John Lennon’. En el momento de la caracterización con el maquillaje, peinado, los lentes y la ropa, me paro frente al espejo y entro en personaje. Es un trabajo interno. Incluso es muy fuerte el shock de la gente cuando me ve”, describe sobre su personificación.

“No fue suerte”, considera Parisi sobre su carrera: “Hay gente que se parece a otra y lo deja ahí, pero después hay que cantar y tocar como John, y para eso son muchos años de trabajo”.

En ese sentido, deja un mensaje de aliento para animarse a alcanzar los sueños: “El universo tiene su momento y es cuando uno esté preparado y su trabajo esté óptimo para realizarse. Hay que estar tranquilos, seguir trabajando y nunca dejar los de lado sueños porque eso es lo que nos va a mantener felices a todos. Todos podemos conseguir y estar cerca de nuestros sueños. Si no, cómo una persona de Lanús iba a estar cerca del vínculo de la familia de Lennon y recibir su cariño que es maravilloso”.

El llamado desde España para tocar junto a The Quarrymen

Este año se cumplen 80 años del nacimiento de John Lennon. Con motivo de homenajearlo, Javier Parisi recibió el llamado del gobernador de Orense, Galicia, quien lo invitó a tocar el próximo 9 de octubre junto a The Quarrymen, la primera banda del músico que luego derivó en Los Beatles. “Me dijo ‘queremos tener a John Lennon ese día y queremos que cantes con ellos’ ”.

Además de The Quarrymen estará presente Julia y el evento tendrá la particularidad de que un coleccionista le prestará a Parisi una de las chaquetas de jean de John Lennon para que cante con su ropa original.

Sin embargo, la pandemia se antepone a los planes originales: “Me llena de emoción. Tenemos la autorización firmada por el Gobernador, pero Argentina está dentro de los países más afectados y la resolución de España no permite el ingreso de argentinos”, explica a la espera de la nueva lista que se publica el próximo miércoles 30.

“Desde Orense están tramitando las excepcionalidades, es un tema burocrático que lleva tiempo, firmas permisos. Hasta último momento se va a trabajar para que yo pueda viajar y esté en esa celebración”, indica Parisi esperanzado con la gran oportunidad. “Me llena de satisfacción que me tengan en cuenta para tal evento y que nada más ni nada menos que con los Quarrymen, ¡y ponerme ropa de él! Es algo que no me voy a olvidar nunca”, expresa y admite: “Pero también soy realista y se de la situación en la que estamos viviendo”.

Para finalizar, confiesa: “Si tuviera que elegir una canción, podría decir ‘In my life ’ o ‘ Imagine ’ que es un himno. Pero últimamente elijo ‘ (Just Like) Starting Over ’, que la grabó en el último disco y es como un ‘empezar a vivir de nuevo’, una canción con mucha esperanza y muy hermosa respecto al amor”.