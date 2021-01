Con el fin de rendir homenaje a una de las bandas más legendarias de la historia de la música, cada 16 de enero se celebra en el mundo el Día de The Beatles.

The Beatles es una de las bandas más influyentes del planeta, eso no tiene ningún tipo de discusión, pero donde se presenta el debate es al momento de establecer una fecha para celebrar el Día de The Beatles. Para un grupo importante de fans es hoy, 16 de enero.

La realidad es que no existe una fecha oficial que se considere como el Día de The Beatles y eso está atado a una serie de controversias entre los seguidores de la banda británica que cautivó a miles de amantes del rock alrededor de todo el mundo, y que aún hoy continúa despertando pasiones, uniendo generaciones a través de la música.

Para otra porción importante de los beatlemaníacos, la fecha para homenajear a The Beatles debería ser el 6 de julio, fecha en que se conocieron de manera fortuita John Lennon y Paul McCartney, los fundadores de la banda, en una fiesta en la que terminaron tocando juntos por primera vez.

También hay quienes consideran que, en realidad debería considerarse el 10 de julio como la festividad porque en 1964, el cuarteto británico volvió a Liverpool de su gira por Estados Unidos para grabar la premiere de la película A Hard Day’s Night, que fue protagonizada por ellos mismos y que fue nombrada por la revista Time como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Además, ese mismo día, se puso a la venta el álbum que tenía la banda sonora de la película y seis canciones más.

Llegó a estar en el N° 1 en las listas de ventas durante tres semanas. Pero quienes defienden esa fecha como el Día de The Beatles tienen aún más motivos para argüir que están en lo correcto, porque el 10 de julio de 2008 se celebró en Liverpool el primer concierto para homenajear ese regreso de la banda al país y se recaudaron más de 650 mil dólares que fueron donados a causas benéficas. A partir de ahí, los fans asociaron las dos fechas y establecieron el Día de The Beatles

Pero, ¿Cuál es el argumento que respalda a los que sostienen que se le debe rendir tributo a la banda de Liverpool el 16 de enero? Es que ese mismo día, pero en 1957, se inauguraba en Liverpool The Cavern Club, el pequeño local que pasó a la historia por ser el escenario en el que debutarían los entonces Fab Four, un cuarteto local prácticamente desconocido recién llegado de Hamburgo, ciudad en la que habían permanecido dos años actuando en algunos de sus garitos.

Aunque todavía no logran ponerse de acuerdo para definir una fecha, lo importante es que The Beatles no va a ser olvidado por toda su contribución en la cultura musical de toda la humanidad y merecen ser homenajeados los tres días por igual.