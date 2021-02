Sábado 20 de febrero, 20 hs en Complejo Popos, Alberdi 1398, Campana (capacidad reducida).

Demócratas es una banda de rock nacida en Campana, provincia de Buenos Aires, a principios de 2017. Luego de la preparación de un pequeño pero contundente repertorio, debutaron ese mismo año en su ciudad. Canciones propias, influenciadas fuertemente por un sonido salvaje, dieron el puntapié inicial para rodar por distintos escenarios del circuito under capitalino (Mitos Argentinos, Bar Íntimo, Rodney Bar, etc.) y nacional (provincia de Buenos Aires - Zárate, Campana, Malvinas Argentinas, Pilar, San Pedro, Baradero, Hurlingham, José C. Paz, Tigre, Bragado, etc. – y provincia de Entre Ríos). En el 2019, la agrupación realizó más de treinta shows autogestionados.

Entre los meses de julio de 2019 y octubre de 2020 graban su primer material discográfico titulado “Demócratas”. Cinco canciones (“La Muerte”, “Infierno”, “El viaje”, “El Diablo” y “Apocalipsis”) grabadas y mezcladas por Nicolás Waclawik en Estudios W y masterizadas por Andrés Mayo. El resultado, riffs pegadizos, guitarras filosas, una pesada solidez de bases sonoras, arreglos vocales y voces nerviosas e irritantes.

Demócratas es Dexter (guitarra rítmica, voz y coros), Ariel Mazzocchi (bajo, voz y coros), Mariano Herlein (guitarras y coros) y Nicolás Aguilar (batería).

Spotify: https://sptfy.com/5rn6

Facebook: https://n9.cl/8qj17

YouTube: http://y2u.be/XcS4iSTLzxs

https://www.instagram.com/democratasofic/

Prensa & comunicación: La Negra Press / WhatsApp 348 4532083